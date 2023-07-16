В России за две недели резко выросли цены на новостройки

«Известия»: за последние две недели цены на новостройки в РФ поднялись на 1,7%

17 июля 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Набольший рост цен отмечен в Новосибирске Фото: Московец Илья © URA.RU В России за последние две недели средняя стоимость 1 кв. м на рынке первичного жилья выросла на 1,7%. Об этом сообщил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он также отметил, что за год рост составил только 3,7%. «За последние две недели средние цены 1 кв. м на рынке первичного жилья в России поднялись на 1,7%, тогда как за весь предыдущий год рост составил только 3,7%», — передают слова Зайцева «Известия». Он отметил, что наиболее резкий скачок в росте цен отмечен в Новосибирске (+1,9%), Нижнем Новгороде и Самаре (+1,8%). В Москве стоимость 1 кв. м выросла на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. Ране сообщалось, что ЦБ РФ рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотечному кредиту. Уточняется, что это даст возможность россиянам купить недвижимость даже без первоначального взноса. Также стало известно, что банки предлагают приобрести сниженную ставку по ипотеке или оформить меньше процент по займу на первые три года.

В России за последние две недели средняя стоимость 1 кв. м на рынке первичного жилья выросла на 1,7%. Об этом сообщил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он также отметил, что за год рост составил только 3,7%. «За последние две недели средние цены 1 кв. м на рынке первичного жилья в России поднялись на 1,7%, тогда как за весь предыдущий год рост составил только 3,7%», — передают слова Зайцева «Известия». Он отметил, что наиболее резкий скачок в росте цен отмечен в Новосибирске (+1,9%), Нижнем Новгороде и Самаре (+1,8%). В Москве стоимость 1 кв. м выросла на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. Ране сообщалось, что ЦБ РФ рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотечному кредиту. Уточняется, что это даст возможность россиянам купить недвижимость даже без первоначального взноса. Также стало известно, что банки предлагают приобрести сниженную ставку по ипотеке или оформить меньше процент по займу на первые три года.