В Совфеде призвали россиян срочно поменять пароли от соцсетей

Сенатор Шейкин рекомендовал россиянам поменять пароли от соцсетей из-за массовой утечки данных

17 июля 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Пароли от соцсетей необходимо менять раз в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянам необходимо поменять пороли в соцсетях и не допускать их повторения на разных сервисах. Об этом рассказывает заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. По его словам, произошла массовая утечка персональных данных. «Призываю сменить пароли, сделать их разными в различных сервисах. При создании не стоит использовать простые слова и короткие комбинации, а также необходимо делать его длиной не менее 12 символов. Используйте буквы разного регистра, не подряд идущие цифры и специальные символы», — передает РИА Новости слова Шейкина. Сенатор утверждает, что компании «относятся легкомысленно» к данным пользователей, потому что закон об оборотных штрафах до сих пор не принят. «Есть большая вероятность, что пароли могут находиться в свободном доступе и использоваться злоумышленниками. Они могут взламывать аккаунты и сервисы путем метода перебора», — подчеркивает Шейкин. В «Лаборатории Касперского» советуют каждый месяц менять пароли, использовать отдельные для каждого аккаунта. «Есть несколько способов для создания надежного пароля: для запоминания подходит метод замены», — отмечается в рекомендациях. Ранее программисты сообщили, что нейросети могут выявлять и распространять личные данные пользователей. По их мнению, обезопасить себя можно, не работая с конфиденциальными данными в тех нейросетях, в которых не являешься администратором или разработчиком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам необходимо поменять пороли в соцсетях и не допускать их повторения на разных сервисах. Об этом рассказывает заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. По его словам, произошла массовая утечка персональных данных. «Призываю сменить пароли, сделать их разными в различных сервисах. При создании не стоит использовать простые слова и короткие комбинации, а также необходимо делать его длиной не менее 12 символов. Используйте буквы разного регистра, не подряд идущие цифры и специальные символы», — передает РИА Новости слова Шейкина. Сенатор утверждает, что компании «относятся легкомысленно» к данным пользователей, потому что закон об оборотных штрафах до сих пор не принят. «Есть большая вероятность, что пароли могут находиться в свободном доступе и использоваться злоумышленниками. Они могут взламывать аккаунты и сервисы путем метода перебора», — подчеркивает Шейкин. В «Лаборатории Касперского» советуют каждый месяц менять пароли, использовать отдельные для каждого аккаунта. «Есть несколько способов для создания надежного пароля: для запоминания подходит метод замены», — отмечается в рекомендациях. Ранее программисты сообщили, что нейросети могут выявлять и распространять личные данные пользователей. По их мнению, обезопасить себя можно, не работая с конфиденциальными данными в тех нейросетях, в которых не являешься администратором или разработчиком.