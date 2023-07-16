16 июля 2023
15 июля 2023

Синоптик поделился прогнозом погоды в Свердловской области на неделю

Синоптик Пулин: погода в Свердловской области с 17 по 23 июня — ночью до +15, днем до +25
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, погода, непогода, плохая погода, дождь
Температура воздуха будет в пределах месячной нормы Фото:

На период с 17 по 23 июня в Свердловской области средняя температура воздуха будет в пределах месячной нормы, ожидаются осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Теплый сектор циклона обойдет Свердловскую область с востока. Поэтому, при преобладании облачности, в течение недели средняя температура воздуха в регионе ожидается около нормы или ниже нее, ночью +10, +15, днем +20, +25 градусов. Прогнозируются осадки, в среднем 15-25 мм за неделю, по западу и юго-западу до 40-50 мм», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Погода в понедельник ожидается дождливой с грозами на юге и юго-западе области. Количество осадков до 10-15 мм, при грозах — до 20-25 мм. Температура воздуха днем прогреется до +20, +25 градусов.

В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, дождь, вероятность грозы 70%. Днем воздух прогреется до комфортных +20, +22 градусов.

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На период с 17 по 23 июня в Свердловской области средняя температура воздуха будет в пределах месячной нормы, ожидаются осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Теплый сектор циклона обойдет Свердловскую область с востока. Поэтому, при преобладании облачности, в течение недели средняя температура воздуха в регионе ожидается около нормы или ниже нее, ночью +10, +15, днем +20, +25 градусов. Прогнозируются осадки, в среднем 15-25 мм за неделю, по западу и юго-западу до 40-50 мм», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Погода в понедельник ожидается дождливой с грозами на юге и юго-западе области. Количество осадков до 10-15 мм, при грозах — до 20-25 мм. Температура воздуха днем прогреется до +20, +25 градусов. В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, дождь, вероятность грозы 70%. Днем воздух прогреется до комфортных +20, +22 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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