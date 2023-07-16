Синоптик поделился прогнозом погоды в Свердловской области на неделю

На период с 17 по 23 июня в Свердловской области средняя температура воздуха будет в пределах месячной нормы, ожидаются осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Теплый сектор циклона обойдет Свердловскую область с востока. Поэтому, при преобладании облачности, в течение недели средняя температура воздуха в регионе ожидается около нормы или ниже нее, ночью +10, +15, днем +20, +25 градусов. Прогнозируются осадки, в среднем 15-25 мм за неделю, по западу и юго-западу до 40-50 мм», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Погода в понедельник ожидается дождливой с грозами на юге и юго-западе области. Количество осадков до 10-15 мм, при грозах — до 20-25 мм. Температура воздуха днем прогреется до +20, +25 градусов.
В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, дождь, вероятность грозы 70%. Днем воздух прогреется до комфортных +20, +22 градусов.
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