Синоптик поделился прогнозом погоды в Свердловской области на неделю

Синоптик Пулин: погода в Свердловской области с 17 по 23 июня — ночью до +15, днем до +25

17 июля 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Температура воздуха будет в пределах месячной нормы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На период с 17 по 23 июня в Свердловской области средняя температура воздуха будет в пределах месячной нормы, ожидаются осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Теплый сектор циклона обойдет Свердловскую область с востока. Поэтому, при преобладании облачности, в течение недели средняя температура воздуха в регионе ожидается около нормы или ниже нее, ночью +10, +15, днем +20, +25 градусов. Прогнозируются осадки, в среднем 15-25 мм за неделю, по западу и юго-западу до 40-50 мм», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Погода в понедельник ожидается дождливой с грозами на юге и юго-западе области. Количество осадков до 10-15 мм, при грозах — до 20-25 мм. Температура воздуха днем прогреется до +20, +25 градусов. В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, дождь, вероятность грозы 70%. Днем воздух прогреется до комфортных +20, +22 градусов.

На период с 17 по 23 июня в Свердловской области средняя температура воздуха будет в пределах месячной нормы, ожидаются осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Теплый сектор циклона обойдет Свердловскую область с востока. Поэтому, при преобладании облачности, в течение недели средняя температура воздуха в регионе ожидается около нормы или ниже нее, ночью +10, +15, днем +20, +25 градусов. Прогнозируются осадки, в среднем 15-25 мм за неделю, по западу и юго-западу до 40-50 мм», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Погода в понедельник ожидается дождливой с грозами на юге и юго-западе области. Количество осадков до 10-15 мм, при грозах — до 20-25 мм. Температура воздуха днем прогреется до +20, +25 градусов. В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, дождь, вероятность грозы 70%. Днем воздух прогреется до комфортных +20, +22 градусов.