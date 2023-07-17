В Крыму откроют временные пункты размещения для туристов

17 июля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

В Крыму создали пункты временного размещения туристов, отметил Олег Крючков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту В Крыму откроют временные пункты размещения для туристов, где они смогут получить необходимую помощь, а также узнать об альтернативных маршрутах дорожного сообщения. Об этом рассказал советник главы Республики Олег Крючков. «Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию», — подчеркнул Олег Крючков в своем telegram-канале. Он уточнил, что туристы могут узнать информацию о работе любых средств передвижения, будь то автомобильный, железнодорожный или водный маршрут.

В Крыму откроют временные пункты размещения для туристов, где они смогут получить необходимую помощь, а также узнать об альтернативных маршрутах дорожного сообщения. Об этом рассказал советник главы Республики Олег Крючков. «Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию», — подчеркнул Олег Крючков в своем telegram-канале. Он уточнил, что туристы могут узнать информацию о работе любых средств передвижения, будь то автомобильный, железнодорожный или водный маршрут.