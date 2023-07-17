В Крыму откроют временные пункты размещения для туристов

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В Крыму создали пункты временного размещения туристов, отметил Олег Крючков Фото:
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ЧП на Крымском мосту

В Крыму откроют временные пункты размещения для туристов, где они смогут получить необходимую помощь, а также узнать об альтернативных маршрутах дорожного сообщения. Об этом рассказал советник главы Республики Олег Крючков.

«Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию», — подчеркнул Олег Крючков в своем telegram-канале. Он уточнил, что туристы могут узнать информацию о работе любых средств передвижения, будь то автомобильный, железнодорожный или водный маршрут.

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В Крыму откроют временные пункты размещения для туристов, где они смогут получить необходимую помощь, а также узнать об альтернативных маршрутах дорожного сообщения. Об этом рассказал советник главы Республики Олег Крючков. «Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию», — подчеркнул Олег Крючков в своем telegram-канале. Он уточнил, что туристы могут узнать информацию о работе любых средств передвижения, будь то автомобильный, железнодорожный или водный маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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