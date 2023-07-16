Агрохолдинг челябинского экс-вице-губернатора взыскал с бывшего совхоза его семьи 57 миллионов

Суд взыскал с совхоза «Береговой» 57 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агрохолдинг «Равис», совладельцем которого является бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов, взыскал с совхоза «Береговой» в Каслинском районе 57 млн рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Взыскать с ООО «Совхоз «Береговой» в пользу ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» убытки в размере 57,868 млн рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 60 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца», — отмечается в документе суда.

Спор касался семян подсолнечника и рапса, которые «Равис» с 2017 по 2022 годы передал «Береговому» на переработку. Согласно имеющимся документам, заказчик направил в совхоз 7,3 млн кг семян подсолнечника и чуть больше четырех миллионов килограмм — рапса. Всякий раз исполнитель должен был возвращать масло и жмых, получая за работу 6,9 рубля за килограмм сырья. Как в суде заявили представители «Рависа», свои обязательства партнер исполнил не до конца.

За время действия договора исполнитель не переработал около 600 тонн семян: почти 414 тонн подсолнечника и больше 170 тонн рапса. Заказчик ждал, что семена получит обратно, но этого не произошло. Также «Береговой» не вернул часть жмыха: 1,178 млн кг жмыха подсолнечника и почти 370 тонн жмыха рапса.

Суд отклонил доводы ответчика об аффилированности принимавших решения лиц. Также суд не увидел доказательств того, что ответчику поставлялось некачественное сырье, которое в «Береговом» якобы дорабатывали. Представители совхоза не смогли доказать, что семена «Рависа» приходилось сортировать и сушить. Убытки агрохолдинг подсчитал исходя из цен реализации. Экономисты истца сопоставили недостачу с ценами реализации продукции «Рависа». В результате сложилась исковая сумма. Часть причиненных своими действиями убытков в размере 4,56 млн рублей исполнитель признал.

В суде рассматривается также второй иск «Рависа» к «Береговому» на сумму в 8,6 млн рублей. В ответ руководство совхоза подало три иска в сторону агрохолдинга. Общая сумма претензий по заявлениям составила 26 млн рублей. «Береговой» до осени 2022 года принадлежал семье Косилова, но был продан. Владельцем ООО «Равис—птицефабрика Сосновская» является акционерное общество с одноименным названием. При этом истец выступает учредителем еще нескольких компаний, в которых совладельцами выступают Андрей Косилов и его компаньон Игорь Сербинов, также бывший заместитель губернатора. При подготовке материала URA.RU направил запрос в компанию «Равис», оставшийся без ответа. Также по телефону не удалось получить комментарий «Берегового».