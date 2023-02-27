Бывший совхоз экс-замгубернатора требует 26 млн рублей с челябинского агрохолдинга

В суд поступило три иска от бывшего актива семьи экс-замгубернатора Андрея Косилова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совхоз «Береговой» из Каслинского района (Челябинская область), принадлежавший семье экс-замгубернатора Андрея Косилова, подал иски с требованием выплатить 26 млн рублей к агрохолдингу «Равис». Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«ООО «Совхоз «Береговой» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». Требует признать недействительным соглашение от 26.08.2022», — говорится в определении суда по одному из поданных исков.

Истец добивается выплаты по данному иску почти 16 млн рублей. Денежные средства были перечислены в рамках заключенного соглашения. Рассмотрение иска назначено на 6 апреля. Другое заявление без заявленной суммы до 28 марта оставили без рассмотрения. Информация по третьему иску пока не опубликована.

В настоящее время в суде находится иск «Рависа» к бывшему активу семьи Косиловых. Агрохолдинг потребовал наложить по иску обеспечительные меры в сумме более 57 млн рублей, однако в этом истцу в январе было отказано. Совхоз до ноября 2022 года принадлежал принадлежал родственнице жены Андрея Косилова. По словам бывшего первого вице-губернатора, управлял предприятием его сын Иван.

Одновременно в арбитражном суде рассматривается еще один иск «Рависа». У компании к своему бывшего директору есть претензии. Их сумма составила 73 млн рублей. В январе суд наложил на имущество бывшего руководителя обеспечительные меры, которые Косилов оспорил.

В пресс-службе компании «Равис» запрос URA.RU оставили без ответа. Также не удалось получить комментарий руководства совхоза.