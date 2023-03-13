Челябинский агрохолдинг подал новый иск к бывшей фирме семьи экс-замгубернатора

Бывший совхоз семьи Андрея Косилова снова получил иск от агрохолдинга экс-замгубернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Равис — птицефабрика Сосновская» из Челябинска 13 марта подала второй иск к совхозу «Береговой», принадлежавшему ранее семье бывшего первого замгубернатора Андрея Косилова.

«Истец ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ обратился с иском в суд. Ответчиком является ООО „Совхоз ‚Береговой‘, — отмечается в картотеке арбитражных дел.

Заседание по делу не назначено. Сумма исковых требований составила 8 млн 621 тысячу рублей. Первый иск к совхозу «Равис» подал 17 января. Сумма требований составила 57 млн рублей. Суд отказался накладывать обеспечительные меры на имущество совхоза.

Одновременно в суде рассматриваются другие иски. Три из них совхоз «Береговой» подал против «Рависа», потребовав с него 26 млн рублей, уплаченных в рамках заключенных соглашений. Также «Равис» подал иск на своего бывшего директора Андрея Косилова. В качестве обеспечения требований у бывшего топ-менеджера арестовали имущество на сумму в 75 млн. Сам Косилов через суд требует от своего агрохолдинга отмены решения общего собрания, состоявшегося в июле 2021 года.

Отправленный запрос URA.RU пресс-служба «Рависа» оставила без ответа. Косилов также не ответил. Ранее совхоз «Береговой» принадлежал семье Косиловых и осенью 2022 года был продан.