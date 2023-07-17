Первый поезд начал движение в сторону Краснодарского края
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Движение поездов по Крымскому мосту возобновилось. Первый поезд отправился в сторону Краснодарского края.
«Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено», — сообщает telegram-канал «Крым 24». Там добавили, что поезд Симферополь — Москва, простоявший из-за ЧП на мосту пять часов, отправился в сторону Краснодарского края.
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