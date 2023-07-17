Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Первый поезд начал движение в сторону Краснодарского края Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Движение поездов по Крымскому мосту возобновилось. Первый поезд отправился в сторону Краснодарского края.

«Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено», — сообщает telegram-канал «Крым 24». Там добавили, что поезд Симферополь — Москва, простоявший из-за ЧП на мосту пять часов, отправился в сторону Краснодарского края.

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Движение поездов по Крымскому мосту возобновилось. Первый поезд отправился в сторону Краснодарского края. «Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено», — сообщает telegram-канал «Крым 24». Там добавили, что поезд Симферополь — Москва, простоявший из-за ЧП на мосту пять часов, отправился в сторону Краснодарского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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