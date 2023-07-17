Минобороны представило к наградам военных, уничтоживших беспилотники ВСУ у Севастополя

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Военнослужащие Черноморского флота уничтожили БПЛА, атаковавшие Севастополь Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Военнослужащих Черноморского флота представили к государственным наградам за уничтожение беспилотников, атаковавших Крым в районе Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие Черноморского флота <…> представлены к государственным наградам», — уточнили в Минобороны РФ. Сообщение ведомства передает ТАСС. Украинские БПЛА атаковали полуостров в районе города Севастополь.

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Военнослужащих Черноморского флота представили к государственным наградам за уничтожение беспилотников, атаковавших Крым в районе Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащие Черноморского флота <…> представлены к государственным наградам», — уточнили в Минобороны РФ. Сообщение ведомства передает ТАСС. Украинские БПЛА атаковали полуостров в районе города Севастополь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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