Минобороны представило к наградам военных, уничтоживших беспилотники ВСУ у Севастополя

Военнослужащие Черноморского флота уничтожили БПЛА, атаковавшие Севастополь
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Военнослужащих Черноморского флота представили к государственным наградам за уничтожение беспилотников, атаковавших Крым в районе Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие Черноморского флота <…> представлены к государственным наградам», — уточнили в Минобороны РФ. Сообщение ведомства передает ТАСС. Украинские БПЛА атаковали полуостров в районе города Севастополь.
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