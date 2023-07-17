Опоры Крымского моста остались целыми (архивное фото)
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
В сети появились кадры поврежденной части Крымского моста. На видео заметен наклон дорожного полотна.
Видеоролик был опубликован telegram-каналом «Крым 24». Отмечается, что опоры моста остались невредимыми.
Из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры Крымского моста, движение транспорта из Краснодарского края было остановлено. Серьезные повреждения получило дорожное полотно моста, передает «Утро.ру». Повреждения могли быть нанесены
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