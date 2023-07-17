Журналисты показали поврежденную часть Крымского моста. Видео

«Крым 24» показал поврежденную часть Крымского моста после ЧП
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Повседневная жизнь. Пермь, природа, коммунальный мост, закат на каме
Опоры Крымского моста остались целыми (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

В сети появились кадры поврежденной части Крымского моста. На видео заметен наклон дорожного полотна.

Видеоролик был опубликован telegram-каналом «Крым 24». Отмечается, что опоры моста остались невредимыми.

Из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры Крымского моста, движение транспорта из Краснодарского края было остановлено. Серьезные повреждения получило дорожное полотно моста, передает «Утро.ру». Повреждения могли быть нанесены модернизированными водными дронами-беспилотниками, сообщает Pravda.Ru.

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В сети появились кадры поврежденной части Крымского моста. На видео заметен наклон дорожного полотна. Видеоролик был опубликован telegram-каналом «Крым 24». Отмечается, что опоры моста остались невредимыми. Из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры Крымского моста, движение транспорта из Краснодарского края было остановлено. Серьезные повреждения получило дорожное полотно моста, передает «Утро.ру». Повреждения могли быть нанесены модернизированными водными дронами-беспилотниками, сообщает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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