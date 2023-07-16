В закуске был саморез
Житель Березников (Пермский край) купил в магазине маринованные грибы. В банке мужчина обнаружил саморез. Фотографии необычной находки пермяк опубликовал в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Купил грибочки поесть. Хорошо не проглотил, никогда не думал, что это правда пока сам не столкнулся с такой ситуацией. Эти грибы продаются в сети „Магнит“. Будьте аккуратнее», — предостерег горожан от покупки житель Березников.
На упаковке указано, что закуска произведена в Брянской области. URA.RU направило запрос ИП Мачехину Виктору Яковлевичу, на момент публикации материала ответ не поступил.
В банке с маринованными опятами пермяка ждал сюрприз
Саморез, обнаруженный среди грибов
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