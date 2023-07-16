16 июля 2023

Пермяк купил в магазине маринованные грибы с саморезами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча фермеров. Екатеринбург, закуска, гриб, еда
В закуске был саморез Фото:

Житель Березников (Пермский край) купил в магазине маринованные грибы. В банке мужчина обнаружил саморез. Фотографии необычной находки пермяк опубликовал в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Купил грибочки поесть. Хорошо не проглотил, никогда не думал, что это правда пока сам не столкнулся с такой ситуацией. Эти грибы продаются в сети „Магнит“. Будьте аккуратнее», — предостерег горожан от покупки житель Березников.

На упаковке указано, что закуска произведена в Брянской области. URA.RU направило запрос ИП Мачехину Виктору Яковлевичу, на момент публикации материала ответ не поступил.

В банке с маринованными опятами пермяка ждал сюрприз
В банке с маринованными опятами пермяка ждал сюрприз
Саморез, обнаруженный среди грибов
Саморез, обнаруженный среди грибов

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Житель Березников (Пермский край) купил в магазине маринованные грибы. В банке мужчина обнаружил саморез. Фотографии необычной находки пермяк опубликовал в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Купил грибочки поесть. Хорошо не проглотил, никогда не думал, что это правда пока сам не столкнулся с такой ситуацией. Эти грибы продаются в сети „Магнит“. Будьте аккуратнее», — предостерег горожан от покупки житель Березников. На упаковке указано, что закуска произведена в Брянской области. URA.RU направило запрос ИП Мачехину Виктору Яковлевичу, на момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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