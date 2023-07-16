Пермяк купил в магазине маринованные грибы с саморезами. Фото

17 июля 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

В закуске был саморез Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Березников (Пермский край) купил в магазине маринованные грибы. В банке мужчина обнаружил саморез. Фотографии необычной находки пермяк опубликовал в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Купил грибочки поесть. Хорошо не проглотил, никогда не думал, что это правда пока сам не столкнулся с такой ситуацией. Эти грибы продаются в сети „Магнит“. Будьте аккуратнее», — предостерег горожан от покупки житель Березников. На упаковке указано, что закуска произведена в Брянской области. URA.RU направило запрос ИП Мачехину Виктору Яковлевичу, на момент публикации материала ответ не поступил. В банке с маринованными опятами пермяка ждал сюрприз Сообщество «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте» Саморез, обнаруженный среди грибов Сообщество «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Березников (Пермский край) купил в магазине маринованные грибы. В банке мужчина обнаружил саморез. Фотографии необычной находки пермяк опубликовал в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Купил грибочки поесть. Хорошо не проглотил, никогда не думал, что это правда пока сам не столкнулся с такой ситуацией. Эти грибы продаются в сети „Магнит“. Будьте аккуратнее», — предостерег горожан от покупки житель Березников. На упаковке указано, что закуска произведена в Брянской области. URA.RU направило запрос ИП Мачехину Виктору Яковлевичу, на момент публикации материала ответ не поступил.