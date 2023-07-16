Сотрудники полиции выяснили обстоятельства стрельбы по детскому саду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции нашли молодого человека, который расстрелял окна детского сада «Талантика» по ул. Плеханова. Инцидент произошел 11 июля. Оказалось, что стрелял пермяк из рогатки. Видеозапись с извинениями полицейские опубликовали на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В полицию обратилась заведующая детским садом, она сообщила, что окна одного из корпусов имеют повреждения. Сотрудниками полиции было установлено, что житель дома, расположенного напротив детского сада, купил в магазине рогатку и металлические шарики. Ранним утром пермяк решил испробовать покупку. Когда он понял, что повредил окна детского сада, то испугался», — рассказали правоохранители.

Молодой человек извинился за свои действия и заявил, что полностью раскаивается в случившемся. Сейчас полицейские проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.