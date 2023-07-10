В Перми расстреляли окна детского сада

11 июля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

От выстрелов пострадали окна нескольких спален Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В детском саду «Талантика» в Перми неизвестный расстрелял окна нескольких спален. Они расположены на первом, втором и третьем этажах здания. Об этом URA.RU рассказали встревоженные произошедшим местные жители. «10 июля корпус детского сада „Талантика“ по ул. Плеханова, 63 неизвестный расстрелял окна детского сада. Металлические шарики, которые впоследствии были обнаружены на месте случившегося, попали в окна спален на первом, втором и третьем этажах», — рассказали жители соседних домов на условиях анонимности. В пресс-службе УМВД по городу Перми подтвердили произошедшее и сообщили, что сообщение о случившемся поступило 10 июля около трех часов дня. «Сотрудник дошкольного учреждения обнаружил повреждение стекол в помещении здания. Никто из воспитанников и работников не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — рассказали в полиции.

В детском саду «Талантика» в Перми неизвестный расстрелял окна нескольких спален. Они расположены на первом, втором и третьем этажах здания. Об этом URA.RU рассказали встревоженные произошедшим местные жители. «10 июля корпус детского сада „Талантика“ по ул. Плеханова, 63 неизвестный расстрелял окна детского сада. Металлические шарики, которые впоследствии были обнаружены на месте случившегося, попали в окна спален на первом, втором и третьем этажах», — рассказали жители соседних домов на условиях анонимности. В пресс-службе УМВД по городу Перми подтвердили произошедшее и сообщили, что сообщение о случившемся поступило 10 июля около трех часов дня. «Сотрудник дошкольного учреждения обнаружил повреждение стекол в помещении здания. Никто из воспитанников и работников не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — рассказали в полиции.