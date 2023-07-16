В Симе пенсионер растлевал несовершеннолетнюю внучку

Мужчина занимался растлением внучки около девяти месяцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Симе (Челябинская область) правоохранители задержали пенсионера, который растлевал свою семилетнюю внучку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина был задержан. По предварительной информации, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении внучки. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина водил внучку на занятия в различные кружки. По пути он заводил ее в один из домов, где и совершал свои поступки. Все это продолжалось с сентября 2021 года по май 2022 года. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.