16 июля 2023

В Симе пенсионер растлевал несовершеннолетнюю внучку

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, педофилия, детская площадка, педофил, качели
Мужчина занимался растлением внучки около девяти месяцев Фото:

В Симе (Челябинская область) правоохранители задержали пенсионера, который растлевал свою семилетнюю внучку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина был задержан. По предварительной информации, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении внучки. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина водил внучку на занятия в различные кружки. По пути он заводил ее в один из домов, где и совершал свои поступки. Все это продолжалось с сентября 2021 года по май 2022 года. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В Симе (Челябинская область) правоохранители задержали пенсионера, который растлевал свою семилетнюю внучку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина был задержан. По предварительной информации, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении внучки. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина водил внучку на занятия в различные кружки. По пути он заводил ее в один из домов, где и совершал свои поступки. Все это продолжалось с сентября 2021 года по май 2022 года. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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