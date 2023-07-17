Куда обращаться застрявшим в Крыму туристам: список

Туристам советуют избегать поездок по Крымскому мосту
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
В результате ЧП на Крымском мосту множество туристов в Крыму начали испытывать трудности с выездом с полуострова. URA.RU собрало информацию о том, куда можно обратиться.
- Отельеры в Крыму готовы продлить проживание туристов, оказавшихся на полуострове из-за происшествия на Крымском мосту, безвозмездно. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги.
- Штрафы за опоздание при заселении в отели не будут применяться. Ожидается, что транспортное сообщение с Крымом будет восстановлено оперативно. В это время туристам рекомендуется обратиться в туристические компании для выбора альтернативного отдыха. В Абхазии, Анапе и Геленджике доступно достаточное количество мест для размещения. Примерно 20 тысяч туристов должны выехать из Крыма, а такое же количество планирует отправиться на отдых на полуостров в ближайшие дни.
- Жителям и гостям Крыма рекомендуют временно избегать поездок по Крымскому мосту и выбирать альтернативные сухопутные маршруты через новые регионы РФ. Туристам предлагается всевозможная помощь и поддержка. Для получения оперативной информации о ситуации можно обратиться по телефонам горячих линий: Минкурортов Республики Крым 8 800 511-80-18 и «Гранд Сервис Экспресс» 8 800 775-54-53. Также можно обращаться в Минкурортов Крыма через telegram-канал и аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Информация от «Гранд Сервис Экспресс» доступна в telegram-канале и «ВКонтакте». Актуальная информация также доступна в официальных аккаунтах главы Республики Крым Сергея Аксенова в Telegram и «ВКонтакте».
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