Куда обращаться застрявшим в Крыму туристам: список

Из-за ЧП на Крымском мосту отельеры Крыма готовы к безвозмездному продлению проживания для туристов
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, чемодан, отдых, пассажиры, поездка, отпуск, туристы, туризм
Туристам советуют избегать поездок по Крымскому мосту Фото:
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ЧП на Крымском мосту

В результате ЧП на Крымском мосту множество туристов в Крыму начали испытывать трудности с выездом с полуострова. URA.RU собрало информацию о том, куда можно обратиться.

  • Отельеры в Крыму готовы продлить проживание туристов, оказавшихся на полуострове из-за происшествия на Крымском мосту, безвозмездно. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги.
  • Штрафы за опоздание при заселении в отели не будут применяться. Ожидается, что транспортное сообщение с Крымом будет восстановлено оперативно. В это время туристам рекомендуется обратиться в туристические компании для выбора альтернативного отдыха. В Абхазии, Анапе и Геленджике доступно достаточное количество мест для размещения. Примерно 20 тысяч туристов должны выехать из Крыма, а такое же количество планирует отправиться на отдых на полуостров в ближайшие дни.
  • Жителям и гостям Крыма рекомендуют временно избегать поездок по Крымскому мосту и выбирать альтернативные сухопутные маршруты через новые регионы РФ. Туристам предлагается всевозможная помощь и поддержка. Для получения оперативной информации о ситуации можно обратиться по телефонам горячих линий: Минкурортов Республики Крым 8 800 511-80-18 и «Гранд Сервис Экспресс» 8 800 775-54-53. Также можно обращаться в Минкурортов Крыма через telegram-канал и аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Информация от «Гранд Сервис Экспресс» доступна в telegram-канале и «ВКонтакте». Актуальная информация также доступна в официальных аккаунтах главы Республики Крым Сергея Аксенова в Telegram и «ВКонтакте».

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В результате ЧП на Крымском мосту множество туристов в Крыму начали испытывать трудности с выездом с полуострова. URA.RU собрало информацию о том, куда можно обратиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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