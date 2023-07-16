16 июля 2023

Экс-мэру Златоуста Жилину одобрили изменения в проекте парк-отеля на Тургояке. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований с участием Алексея Текслера. Челябинск, жилин вячеслав
Экс-мэр Златоуста является совладельцем парк-отеля «Тургояк-резорт» Фото:

Экс-мэру Златоуста Вячеславу Жилину одобрили изменения в проекте парк-отеля, расположенного в Миассе Челябинской области на озере Тургояк. Проекты на строительство второго и третьего корпусов комплекса получили положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте единого госреестра.

«Объекты капитального строительства, корпуса №2 и №3 парк-отеля „Тургояк-Резорт“, расположенные в Миассе на юго-западном берегу озера Тургояк, 17 июля 2023 получили положительное заключение. Застройщик — ООО „Тургояк-Резорт“», — говорится на сайте Единого государственного реестра.

На данный момент компания ООО «Тургояк-Резорт» строит парк-отель на юго-западном берегу озера Тургояк. Согласно документации, площадь застройки составляет 29 тысяч 301 квадратный метр. По проекту, в парк-отеле будет три корпуса, семь бассейнов, двухэтажный ресторан, общежитие для работников комплекса и инфраструктурные сооружения.

Кадастровая стоимость земельного участка оценивается более чем в 6,5 млн рублей. Одним из совладельцев и руководителей ООО «Тургояк-Резорт» является экс-мэр Златоуста Жилин. По данным публичной кадастровой карты, территория под застройку относится к землям особо охраняемых территорий и объектов для оздоровительных и рекреационных целей. Застройщик взял данный земельный участок в аренду.

Ранее Жилину разрешили строить курорт в Миассе на Тургояке, одном из самых популярных озер в Челябинской области. Стало известно, что компания ООО «Тургояк-Резорт» построит отель на юго-западном берегу озера неподалеку от базы отдыха «Форелька».

Парк-отель по проекту включает в себя три корпуса, семь бассейнов, двухэтажный ресторан, общежитие для работников комплекса и инфраструктурные сооружения
Парк-отель по проекту включает в себя три корпуса, семь бассейнов, двухэтажный ресторан, общежитие для работников комплекса и инфраструктурные сооружения
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Экс-мэру Златоуста Вячеславу Жилину одобрили изменения в проекте парк-отеля, расположенного в Миассе Челябинской области на озере Тургояк. Проекты на строительство второго и третьего корпусов комплекса получили положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте единого госреестра. «Объекты капитального строительства, корпуса №2 и №3 парк-отеля „Тургояк-Резорт“, расположенные в Миассе на юго-западном берегу озера Тургояк, 17 июля 2023 получили положительное заключение. Застройщик — ООО „Тургояк-Резорт“», — говорится на сайте Единого государственного реестра. На данный момент компания ООО «Тургояк-Резорт» строит парк-отель на юго-западном берегу озера Тургояк. Согласно документации, площадь застройки составляет 29 тысяч 301 квадратный метр. По проекту, в парк-отеле будет три корпуса, семь бассейнов, двухэтажный ресторан, общежитие для работников комплекса и инфраструктурные сооружения. Кадастровая стоимость земельного участка оценивается более чем в 6,5 млн рублей. Одним из совладельцев и руководителей ООО «Тургояк-Резорт» является экс-мэр Златоуста Жилин. По данным публичной кадастровой карты, территория под застройку относится к землям особо охраняемых территорий и объектов для оздоровительных и рекреационных целей. Застройщик взял данный земельный участок в аренду. Ранее Жилину разрешили строить курорт в Миассе на Тургояке, одном из самых популярных озер в Челябинской области. Стало известно, что компания ООО «Тургояк-Резорт» построит отель на юго-западном берегу озера неподалеку от базы отдыха «Форелька».
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Ссылки по теме
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