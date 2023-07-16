16 июля 2023

В Екатеринбурге нашли замену Венскому фестивалю, ушедшему из-за санкций

В Екатеринбурге появился новый фестиваль «КиноТеатрум»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие 12-ого Венского фестиваля. Екатеринбург, венский фестиваль
Венский фестиваль перестали проводить в 2022 году, хотя он просуществовал 11 лет Фото:

Новый фестиваль «КиноТеатрум» придет на замену Венскому фестивалю музыкальных фильмов, который в прошлом году отменили из-за проблем с лицензией на показ западных фильмов в период санкций. Проект перешел команде частного универсального театра THEATRUM из Верхней Пышмы и реализуется по инициативе мэрии Екатеринбурга.

«Фестиваль будет проходить на набережной Исети перед ККТ „Космос“ (ул. Дзержинского, 2). На территории фестиваля будет действовать фуд-зона (так же как и на Венском фестивале). Для удобства зрителей будет установлено около 500 стульев», — сообщают организаторы на своем сайте.

В программу включены театральные постановки — их будут показывать с 17:00 до 19:00, музыкальные фильмы можно будет посетить после 21:00. Также гостей нового фестиваля ждет живая музыка — джаз-квинтета Платона Газелериди и кавер-группа «Ноль Калорий». «КиноТеатрум» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 19 августа.

В 2022 году в Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов. Такое решение оргкомитет принял из-за того, что у организаторов возникли проблемы с лицензией на показ фильмов. Венский фестиваль проходил последние 11 лет, он начинался в конце июня и длился почти месяц.

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Новый фестиваль «КиноТеатрум» придет на замену Венскому фестивалю музыкальных фильмов, который в прошлом году отменили из-за проблем с лицензией на показ западных фильмов в период санкций. Проект перешел команде частного универсального театра THEATRUM из Верхней Пышмы и реализуется по инициативе мэрии Екатеринбурга. «Фестиваль будет проходить на набережной Исети перед ККТ „Космос“ (ул. Дзержинского, 2). На территории фестиваля будет действовать фуд-зона (так же как и на Венском фестивале). Для удобства зрителей будет установлено около 500 стульев», — сообщают организаторы на своем сайте. В программу включены театральные постановки — их будут показывать с 17:00 до 19:00, музыкальные фильмы можно будет посетить после 21:00. Также гостей нового фестиваля ждет живая музыка — джаз-квинтета Платона Газелериди и кавер-группа «Ноль Калорий». «КиноТеатрум» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 19 августа. В 2022 году в Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов. Такое решение оргкомитет принял из-за того, что у организаторов возникли проблемы с лицензией на показ фильмов. Венский фестиваль проходил последние 11 лет, он начинался в конце июня и длился почти месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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