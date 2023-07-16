Частные челябинские клиники начали отказываться от хирургических абортов

17 июля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Три медицинских центра в регионе прекратят делать хирургические аборты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Частные челябинские клиники начали отказываться от проведения хирургических абортов. Об этом 17 июля сообщила в социальных сетях первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Прерыванием беременности занимаются в Челябинской области 59 медицинских центров. На прошлой неделе мы связались с каждым из них, чтобы обсудить этот вопрос. Итог переговоров: три медицинских центра прекратят делать хирургические аборты, еще одна клиника будет проводить их в условиях круглосуточного стационара», — поделилась Гехт в telegram-канале. Гехт отметила, также некоторые частные клиники оставят только медикаментозное прерывание беременности на малых сроках по медпоказаниям. Еще три центра внедрят мотивационное анкетирование беременных женщин, которое будет направлено на профилактику абортов. Первый вице-губернатора напомнила, с 2012 года в регионе действуют кризисные центры и кабинеты медико-социальной помощи, а на данный момент работает горячая линия поддержки по телефону 8(800)234-54-53. В результате работы центра в нашем регионе за семь лет вдвое сократилось количество абортов.

Частные челябинские клиники начали отказываться от проведения хирургических абортов. Об этом 17 июля сообщила в социальных сетях первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Прерыванием беременности занимаются в Челябинской области 59 медицинских центров. На прошлой неделе мы связались с каждым из них, чтобы обсудить этот вопрос. Итог переговоров: три медицинских центра прекратят делать хирургические аборты, еще одна клиника будет проводить их в условиях круглосуточного стационара», — поделилась Гехт в telegram-канале. Гехт отметила, также некоторые частные клиники оставят только медикаментозное прерывание беременности на малых сроках по медпоказаниям. Еще три центра внедрят мотивационное анкетирование беременных женщин, которое будет направлено на профилактику абортов. Первый вице-губернатора напомнила, с 2012 года в регионе действуют кризисные центры и кабинеты медико-социальной помощи, а на данный момент работает горячая линия поддержки по телефону 8(800)234-54-53. В результате работы центра в нашем регионе за семь лет вдвое сократилось количество абортов.