Shot: пострадавшая на Крымском мосту девочка еще не знает о смерти родителей

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Родители девочки погибли в результате ЧП на Крымском мосту Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Пострадавшая в результате ЧП на Крымском мосту 14-летняя Ангелина Кулик пока не знает, что ее родители погибли. Об этом рассказала сестра погибшей Натальи Кулик Алена.

«Пострадавшая Ангелина Кулик еще не знает, что ее родители погибли», — передает слова Алены Кулик telegram-канал Shot. Она добавила, что девочка была подключена к капельницам, которые вызвали у нее сон. Алена Кулик рассказала, что они с мужем первоначально не осознали смерть родственников.

Семья услышала два взрыва, когда они уже проехали через мост. После этого Алена и ее муж остановились в Керчи и стали звонить Наталье и Алексею Кулик, которые ехали в другом автомобиле вместе с Ангелиной. Через час Ангелина ответила на звонок и сообщила, что ее доставили в больницу. Девочка не знала, что произошло с ее родителями, заключила Алена Кулик.

Ранее стало известно, что родители 14-летней девочки погибли в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, и она уже находится под присмотром медицинского персонала. ЧП на Крымском мосту признано терактом. Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавит правительственную комиссию, которая займется ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту, передает РАПСИ.

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Пострадавшая в результате ЧП на Крымском мосту 14-летняя Ангелина Кулик пока не знает, что ее родители погибли. Об этом рассказала сестра погибшей Натальи Кулик Алена. «Пострадавшая Ангелина Кулик еще не знает, что ее родители погибли», — передает слова Алены Кулик telegram-канал Shot. Она добавила, что девочка была подключена к капельницам, которые вызвали у нее сон. Алена Кулик рассказала, что они с мужем первоначально не осознали смерть родственников. Семья услышала два взрыва, когда они уже проехали через мост. После этого Алена и ее муж остановились в Керчи и стали звонить Наталье и Алексею Кулик, которые ехали в другом автомобиле вместе с Ангелиной. Через час Ангелина ответила на звонок и сообщила, что ее доставили в больницу. Девочка не знала, что произошло с ее родителями, заключила Алена Кулик. Ранее стало известно, что родители 14-летней девочки погибли в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, и она уже находится под присмотром медицинского персонала. ЧП на Крымском мосту признано терактом. Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавит правительственную комиссию, которая займется ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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