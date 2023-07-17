Shot: пострадавшая на Крымском мосту девочка еще не знает о смерти родителей

17 июля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Родители девочки погибли в результате ЧП на Крымском мосту Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Пострадавшая в результате ЧП на Крымском мосту 14-летняя Ангелина Кулик пока не знает, что ее родители погибли. Об этом рассказала сестра погибшей Натальи Кулик Алена. «Пострадавшая Ангелина Кулик еще не знает, что ее родители погибли», — передает слова Алены Кулик telegram-канал Shot. Она добавила, что девочка была подключена к капельницам, которые вызвали у нее сон. Алена Кулик рассказала, что они с мужем первоначально не осознали смерть родственников. Семья услышала два взрыва, когда они уже проехали через мост. После этого Алена и ее муж остановились в Керчи и стали звонить Наталье и Алексею Кулик, которые ехали в другом автомобиле вместе с Ангелиной. Через час Ангелина ответила на звонок и сообщила, что ее доставили в больницу. Девочка не знала, что произошло с ее родителями, заключила Алена Кулик. Ранее стало известно, что родители 14-летней девочки погибли в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, и она уже находится под присмотром медицинского персонала. ЧП на Крымском мосту признано терактом. Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавит правительственную комиссию, которая займется ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пострадавшая в результате ЧП на Крымском мосту 14-летняя Ангелина Кулик пока не знает, что ее родители погибли. Об этом рассказала сестра погибшей Натальи Кулик Алена. «Пострадавшая Ангелина Кулик еще не знает, что ее родители погибли», — передает слова Алены Кулик telegram-канал Shot. Она добавила, что девочка была подключена к капельницам, которые вызвали у нее сон. Алена Кулик рассказала, что они с мужем первоначально не осознали смерть родственников. Семья услышала два взрыва, когда они уже проехали через мост. После этого Алена и ее муж остановились в Керчи и стали звонить Наталье и Алексею Кулик, которые ехали в другом автомобиле вместе с Ангелиной. Через час Ангелина ответила на звонок и сообщила, что ее доставили в больницу. Девочка не знала, что произошло с ее родителями, заключила Алена Кулик. Ранее стало известно, что родители 14-летней девочки погибли в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, и она уже находится под присмотром медицинского персонала. ЧП на Крымском мосту признано терактом. Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавит правительственную комиссию, которая займется ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту, передает РАПСИ.