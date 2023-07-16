Челябинец во время ссоры с женой проломил череп шестимесячной дочери

Мужчина ударил дочь, пытаясь избить жену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Карталах (Челябинская область) мужчина во время ссоры с женой проломил череп своей шестимесячной дочери. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, мужчина уже задержан.

«Мужчина напился и стал выяснять отношения с супругой. Во время конфликта он попытался ударить жену, но случайно попал по своей дочери», — рассказал источник.

По данным URA.RU, ребенок был доставлен в медучреждение. У нее зафиксировали закрытый перелом теменной кости. В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Он находится под подпиской о невыезде.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.