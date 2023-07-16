Департамент финансов ЯНАО покинул первый заместитель. Инсайд

17 июля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Андрей Захаров ушел в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Бессменный директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова отправила в отставку первого заместителя Андрея Захарова. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Андрей Захаров покинул пост первого заместителя в департаменте финансов. Сейчас он в отпуске, но в ведомство уже не вернется», — сообщил инсайдер. Агентство направило запрос в правительство Ямала. На момент публикации ответ получен не был. В департаменте Захаров проработал 13 лет. На эту должность он был назначен экс-губернатором округа Дмитрием Кобылкиным.

Бессменный директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова отправила в отставку первого заместителя Андрея Захарова. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Андрей Захаров покинул пост первого заместителя в департаменте финансов. Сейчас он в отпуске, но в ведомство уже не вернется», — сообщил инсайдер. Агентство направило запрос в правительство Ямала. На момент публикации ответ получен не был. В департаменте Захаров проработал 13 лет. На эту должность он был назначен экс-губернатором округа Дмитрием Кобылкиным.