16 июля 2023
15 июля 2023

Департамент финансов ЯНАО покинул первый заместитель. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, руки
Андрей Захаров ушел в отставку Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бессменный директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова отправила в отставку первого заместителя Андрея Захарова. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Андрей Захаров покинул пост первого заместителя в департаменте финансов. Сейчас он в отпуске, но в ведомство уже не вернется», — сообщил инсайдер.

Агентство направило запрос в правительство Ямала. На момент публикации ответ получен не был.

В департаменте Захаров проработал 13 лет. На эту должность он был назначен экс-губернатором округа Дмитрием Кобылкиным.

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Бессменный директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова отправила в отставку первого заместителя Андрея Захарова. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Андрей Захаров покинул пост первого заместителя в департаменте финансов. Сейчас он в отпуске, но в ведомство уже не вернется», — сообщил инсайдер. Агентство направило запрос в правительство Ямала. На момент публикации ответ получен не был. В департаменте Захаров проработал 13 лет. На эту должность он был назначен экс-губернатором округа Дмитрием Кобылкиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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