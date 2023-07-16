Андрей Захаров ушел в отставку
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
Бессменный директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова отправила в отставку первого заместителя Андрея Захарова. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.
«Андрей Захаров покинул пост первого заместителя в департаменте финансов. Сейчас он в отпуске, но в ведомство уже не вернется», — сообщил инсайдер.
Агентство направило запрос в правительство Ямала. На момент публикации ответ получен не был.
В департаменте Захаров проработал 13 лет. На эту должность он был назначен экс-губернатором округа Дмитрием Кобылкиным.
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