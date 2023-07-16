Семья из Шадринска винит больницу в смерти нерожденного малыша Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Шадринский суд Курганской области принял к рассмотрению иск семьи Мешковых к областному перинатальному центру и Шадринской городской больнице. В январе 2023 года в перинатальном центре умер ребенок в утробе матери. Женщина считает, что это произошло по вине врача. Семья предъявила иск двум больницам на 18,5 млн рублей, рассказал URA.RU представитель истцов Александр Андрюков.

«Шадринский районный суд приступил к рассмотрению иска семьи Мешковых к областному перинатальному центру и Шадринской городской больнице по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи. Сегодня в суде прошла беседа. Слушание назначено на 9 августа. Дело сложное, предстоит провести ряд экспертиз. Бремя расходов ляжет на семью», — рассказал Андрюков.

Оксана Мешкова поступила в Курганский перинатальный центр 24 января 2023 года. 26 января она почувствовала, что ребенок стал плохо шевелиться, о чем сообщила врачу во время обхода 27 января. Однако врач успокоил женщину тем, что малыш начал готовиться к родам. Утром 28 января врачи констатировали смерть ребенка в утробе. «Я считаю, что это халатность врача, который вел мою беременность, и не отреагировал на мою жалобу», — говорит Мешкова. В иске заявлены требования о взыскании компенсации морального вреда с двух больниц в пользу матери, отца, а также их старшей дочери, которая очень ждала появление братика. Большую часть суммы — 15,5 млн рублей — семья требует с перинатального центра.

Депутат Шадринска Александр Бухаров винит в трагедии оптимизацию медицины в Курганской области. «Оксана Мешкова первого ребенка рожала в Шадринске, тогда все было нормально. А сейчас медицинские учреждения оптимизировали, [беременных женщин] отправляют в Курган, должную медпомощь в Шадринске получить невозможно», — говорит он.

Ранее URA.RU писало, что в перинатальном центре Кургана у беременной погиб ребенок. Женщина поступила в больницу из Шадринска 39 неделе беременности. Пациентка жаловалась, что перестала ощущать шевеления плода, но медики не предприняли экстренных мер. В депздраве тогда сообщили, что при поступлении пациентке были проведены все обследования согласно протоколам Минздрава и состоянию женщины. Причину гибели плода должно определить вскрытие.