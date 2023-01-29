В перинатальном центре Кургана у беременной погиб ребенок

Причину смерти малыша покажет вскрытие

30 января 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Причина гибели плода у пациентки пока не установлена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском областном перинатальном центре у женщины на 39 неделе беременности погиб ребенок. Пациентка жаловалась медикам, что перестала ощущать шевеления плода, но медик вместо обследования отправил ее спать, рассказала URA.RU подруга пострадавшей. «Моя подруга, находясь в Курганском перинатальном центре, вечером 27.01.2023 обратилась к лечащему врачу с жалобами на то, что не чувствует шевеления плода. После чего врач просто послушал, не диагностировав, что нет сердцебиения, отправил спать, объяснив, что ребенок готовится к родам. Ни УЗИ, ни КТГ назначено не было. На утро следующего дня она обратилась с теми же симптомами, что не чувствует шевелений. Врач послушала, отправила на УЗИ, где диагностировали остановку сердца у ребенка. Дали таблетку и поставили укол антибиотика утром, а потом ждали естественных родов», — рассказала подруга пострадавшей женщины, которая обратилась с жалобой к правозащитнику Александру Андрюкову. Он рассказал URA.RU, что по словам самой пациентки, у нее не было проблем в течении беременности и анализы были хорошие. «В пятницу ребенок еще шевелился, но мало. Ночью женщина пожаловалась врачу, что перестала чувствовать шевеления, но никаких экстренных мер медики не предприняли», — отметил он. Сейчас женщина находится в больнице. По информации Курганского областного перинатального центра, при поступлении в медучреждение указанной в запросе пациентке были проведены обследования в соответствии с протоколами Минздрава и ее состоянием, в том числе ультразвуковое исследование, допплерометрия с исследованием кровотока в сосудах, кардиотокография плода. Во время нахождения в центре также были проведены клинические и биохимические исследования, контролировалось здоровье мамы и малыша. «28 января пациентка пожаловалась врачу на отсутствие шевеления плода. При обследовании выявлено отсутствие сердцебиения, внутриутробная гибель плода. Причина внутриутробной гибели плода будет известна после проведения патологоанатомического вскрытия. Курганский областной перинатальный центр приносит соболезнования пациентке и ее близким, мы понимаем, что малыш был желанным и долгожданным, в каждом таком случае мы стараемся оказать максимально возможную помощь, но, к сожалению, не всегда все зависит от врачей, и каждый такой случай — большая потеря и для центра», — ответили URA.RU в депздраве. Ранее URA.RU писало, что в Кургане женщины, которые считают, что пострадали из-за некачественной медицинской помощи в период беременности и при родах, написали жалобу в администрацию президента РФ. 25 женщин просили Владимира Путина взять под контроль оказание помощи беременным в Кургане. В числе обратившихся четыре женщины, потерявшие детей в 2022 году. Пациентка, потерявшая ребенка 28 января, находясь в перинатальном центре, через соцсети обратилась к Анастасии Лукиных (инициатор обращения к Путину), чтобы поддержать коллективную жалобу и требовать наказания для виновных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганском областном перинатальном центре у женщины на 39 неделе беременности погиб ребенок. Пациентка жаловалась медикам, что перестала ощущать шевеления плода, но медик вместо обследования отправил ее спать, рассказала URA.RU подруга пострадавшей. «Моя подруга, находясь в Курганском перинатальном центре, вечером 27.01.2023 обратилась к лечащему врачу с жалобами на то, что не чувствует шевеления плода. После чего врач просто послушал, не диагностировав, что нет сердцебиения, отправил спать, объяснив, что ребенок готовится к родам. Ни УЗИ, ни КТГ назначено не было. На утро следующего дня она обратилась с теми же симптомами, что не чувствует шевелений. Врач послушала, отправила на УЗИ, где диагностировали остановку сердца у ребенка. Дали таблетку и поставили укол антибиотика утром, а потом ждали естественных родов», — рассказала подруга пострадавшей женщины, которая обратилась с жалобой к правозащитнику Александру Андрюкову. Он рассказал URA.RU, что по словам самой пациентки, у нее не было проблем в течении беременности и анализы были хорошие. По информации Курганского областного перинатального центра, при поступлении в медучреждение указанной в запросе пациентке были проведены обследования в соответствии с протоколами Минздрава и ее состоянием, в том числе ультразвуковое исследование, допплерометрия с исследованием кровотока в сосудах, кардиотокография плода. Во время нахождения в центре также были проведены клинические и биохимические исследования, контролировалось здоровье мамы и малыша. Ранее URA.RU писало, что в Кургане женщины, которые считают, что пострадали из-за некачественной медицинской помощи в период беременности и при родах, написали жалобу в администрацию президента РФ. 25 женщин просили Владимира Путина взять под контроль оказание помощи беременным в Кургане. В числе обратившихся четыре женщины, потерявшие детей в 2022 году. Пациентка, потерявшая ребенка 28 января, находясь в перинатальном центре, через соцсети обратилась к Анастасии Лукиных (инициатор обращения к Путину), чтобы поддержать коллективную жалобу и требовать наказания для виновных.