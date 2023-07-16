16 июля 2023

Из-за решения центробанка в Тюмени подорожает жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышения цен риэлторы ожидают как на первичном, так и на вторичном рынке Фото:

Тюменские риэлторы ожидают повышения цен на жилье во всех сегментах после заседания совета директоров Банка России. О том, что уже 21 июля может быть принято решение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ, URA.RU рассказали в сообществе риэлторов Тюменской области.

«Есть инфомрация, что произойдет повышение ключевой ставки. Его ждали в начале июня, его не произошло. Но понятно, что больше бюджетам денег брать негде. Поэтому уже морально готовы к тому, что Центробанк поднимет ставку на пункт, это логично отразится на всех процесках, завязанных на банки», — пояснил в беседе с URA.RU источник.

По его словам, сейчас все строительство так или иначе связано с кредитами и банковскими процессами — будь то ипотечные займы, ЭСКРОУ-счета или любые заемные отношения застройщиков с финансовыми структурами. Опасения подтверждила президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. «Людям говорим: если вам ипотеку одобрили — не тяните, потом вам может ее просто не хватить», — сообщила URA.RU Бабушкина.

Как сильно вырастут цены на жилье в Тюмени, риэлторы предсказать не берутся. очередное заседание совета директоров Банка России намечено на 21 июля 2023 года. Ранее агентство рассказало, что интерес тюменцев к новостройкам начал возвращаться после длительного перерыва.

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Тюменские риэлторы ожидают повышения цен на жилье во всех сегментах после заседания совета директоров Банка России. О том, что уже 21 июля может быть принято решение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ, URA.RU рассказали в сообществе риэлторов Тюменской области. «Есть инфомрация, что произойдет повышение ключевой ставки. Его ждали в начале июня, его не произошло. Но понятно, что больше бюджетам денег брать негде. Поэтому уже морально готовы к тому, что Центробанк поднимет ставку на пункт, это логично отразится на всех процесках, завязанных на банки», — пояснил в беседе с URA.RU источник. По его словам, сейчас все строительство так или иначе связано с кредитами и банковскими процессами — будь то ипотечные займы, ЭСКРОУ-счета или любые заемные отношения застройщиков с финансовыми структурами. Опасения подтверждила президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. «Людям говорим: если вам ипотеку одобрили — не тяните, потом вам может ее просто не хватить», — сообщила URA.RU Бабушкина. Как сильно вырастут цены на жилье в Тюмени, риэлторы предсказать не берутся. очередное заседание совета директоров Банка России намечено на 21 июля 2023 года. Ранее агентство рассказало, что интерес тюменцев к новостройкам начал возвращаться после длительного перерыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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