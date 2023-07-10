Тюменцы снова начали интересоваться новостройками после длительного перерыва

В Тюмени спрос на новостройки вырос на 4% впервые с начала 2023 года

11 июля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Спрос на первичное жилье растет, однако снижения спроса на вторичном рынке риэлторы не отмечают Фото: Денис Моргунов © URA.RU После длительного перерыва тюменцы вновь начали проявлять интерес к квартирам в новостройках. О том, что спрос на жилье, находящееся на стадии строительства, впервые с начала года вырос на 4%, URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюмени. «Впервые по итогам июня видим увеличение спроса. До этого с января новостройки опускались в графике спроса все ниже, люди больше хотели купить дом или коттедж, на втором месте было вторичное жилье. Есть некоторая цикличность спроса, но сейчас рост на 4%, по сути, необъясним — застройщики не меняли условия, все нововведения Минстроя уже давно действуют. Тюменцам видимо просто захотелось нового жилья», — сообщил источник в беседе с URA.RU. Президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина пояснила, что чаще всего рынок оценивается неправильными критериями. По ее мнению, больше 80% вторичного жилья в спросе нельзя считать вторичным. «Это чаще всего не „сталинки“ или „хрущевки“, а те же новостройки. Квартиру ввели в эксплуатацию — и владелец сразу же выставил ее на продажу, по сути — та же новостройка, но уже полностью готовая», — добавила Бабушкина. Также в сообществе риэлторов URA.RU пояснили, что жесткая стагнация рынка недвижимости в первом полугодии возникла из-за того, что застройщики предлагают тюменцам слишком маленькие площади. Ранее агентство рассказало, что тюменцев чаще интересуют многокомнатные квартиры, а не «однушки» и студии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После длительного перерыва тюменцы вновь начали проявлять интерес к квартирам в новостройках. О том, что спрос на жилье, находящееся на стадии строительства, впервые с начала года вырос на 4%, URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюмени. «Впервые по итогам июня видим увеличение спроса. До этого с января новостройки опускались в графике спроса все ниже, люди больше хотели купить дом или коттедж, на втором месте было вторичное жилье. Есть некоторая цикличность спроса, но сейчас рост на 4%, по сути, необъясним — застройщики не меняли условия, все нововведения Минстроя уже давно действуют. Тюменцам видимо просто захотелось нового жилья», — сообщил источник в беседе с URA.RU. Президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина пояснила, что чаще всего рынок оценивается неправильными критериями. По ее мнению, больше 80% вторичного жилья в спросе нельзя считать вторичным. «Это чаще всего не „сталинки“ или „хрущевки“, а те же новостройки. Квартиру ввели в эксплуатацию — и владелец сразу же выставил ее на продажу, по сути — та же новостройка, но уже полностью готовая», — добавила Бабушкина. Также в сообществе риэлторов URA.RU пояснили, что жесткая стагнация рынка недвижимости в первом полугодии возникла из-за того, что застройщики предлагают тюменцам слишком маленькие площади. Ранее агентство рассказало, что тюменцев чаще интересуют многокомнатные квартиры, а не «однушки» и студии.