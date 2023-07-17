Экс-супругу челябинского топ-менеджера заставляют снести самовольную постройку

17 июля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

В суде потребовали признать незаконной постройку экс-супруги бывшего управляющего «Евросети» Елены Пустоваловой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мэрия Челябинска потребовала признать незаконной постройку фирмы бывшей супруги экс-управляющего «Евросети» в городе Олега Пустовалова Елены «Аквилон Плюс». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, на объект наложены ограничения. «Заявление администрации Челябинска о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить ООО „Аквилон Плюс“ и иным третьим лицам осуществлять строительство на земельном участке», — отмечено в определении суда. Судья Александр Гусев указал, что запрет направлен на сохранение текущего положения дел. Киоск расположен на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе и имеет площадь 58 кв метров. Размеры объекта меньше — 40 кв метров. Клининговая компания «Аквилон Плюс» досталась Пустоваловой в результате раздела имущества при разводе с бывшим супругом. В результате судебного процесса челябинка получила значительную долю собственности. Под контроль Пустоваловой квартиры, жилые дома и нежилые помещения, автомобили класса «люкс», право аренды земельных участков и две клининговые фирмы: кроме «Аквилона» это компания «Уралрегионстрой». При этом виллу в Таиланде, на которую Пустовалова также претендовала, суд делить не стал, сославшись на чужую юрисдикцию. Пустовалова не готова комментировать судебный процесс. Она заявила URA.RU, что разобравшись в нюансах дела, свое мнение озвучит позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска потребовала признать незаконной постройку фирмы бывшей супруги экс-управляющего «Евросети» в городе Олега Пустовалова Елены «Аквилон Плюс». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, на объект наложены ограничения. «Заявление администрации Челябинска о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить ООО „Аквилон Плюс“ и иным третьим лицам осуществлять строительство на земельном участке», — отмечено в определении суда. Судья Александр Гусев указал, что запрет направлен на сохранение текущего положения дел. Киоск расположен на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе и имеет площадь 58 кв метров. Размеры объекта меньше — 40 кв метров. Клининговая компания «Аквилон Плюс» досталась Пустоваловой в результате раздела имущества при разводе с бывшим супругом. В результате судебного процесса челябинка получила значительную долю собственности. Под контроль Пустоваловой квартиры, жилые дома и нежилые помещения, автомобили класса «люкс», право аренды земельных участков и две клининговые фирмы: кроме «Аквилона» это компания «Уралрегионстрой». При этом виллу в Таиланде, на которую Пустовалова также претендовала, суд делить не стал, сославшись на чужую юрисдикцию. Пустовалова не готова комментировать судебный процесс. Она заявила URA.RU, что разобравшись в нюансах дела, свое мнение озвучит позже.