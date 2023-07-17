В СМИ врут россиянам о новой выплате от Путина

В СМИ публикуют фейк о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка к 1 сентября

17 июля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не подписывал указ о новой единоразовой выплате Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В СМИ появилась информация о том, что в России принято решение о единоразовой выплате на детей от 6 до 18 лет в размере 10 тысяч рублей, приуроченной к 1 сентября. Как сообщил URA.RU председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, такое решение принимается указом президента РФ Владимира Путина. «У меня такой информации нет (о выплате — прим. ред.). Если такие решения принимаются, то они принимаются на уровне указа президента. Я и фракция ЛДПР всячески поддержим такое решение, если оно будет», — сказал Нилов в беседе с URA.RU. Как стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, на официальном интернет-портале правовой информации такого указа Путина нет. Кроме того, информация о выплате 10 тысяч рублей отсутствует в официальном перечне Госдумы и на сайте «Госуслуг». Однако в базу Госдумы внесен проект закона о ежегодных выплатах к 1 сентября. Предлагается установить ежегодную выплату в размере 21850 рублей семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет), которые обучаются по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Но этот закон официально не принят. Россияне с детьми получали единоразовую выплату к 1 сентября в 2021 году по указу Путина. В 2022 году эту выплату получили только семьи из новых регионов РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В СМИ появилась информация о том, что в России принято решение о единоразовой выплате на детей от 6 до 18 лет в размере 10 тысяч рублей, приуроченной к 1 сентября. Как сообщил URA.RU председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, такое решение принимается указом президента РФ Владимира Путина. «У меня такой информации нет (о выплате — прим. ред.). Если такие решения принимаются, то они принимаются на уровне указа президента. Я и фракция ЛДПР всячески поддержим такое решение, если оно будет», — сказал Нилов в беседе с URA.RU. Как стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, на официальном интернет-портале правовой информации такого указа Путина нет. Кроме того, информация о выплате 10 тысяч рублей отсутствует в официальном перечне Госдумы и на сайте «Госуслуг». Однако в базу Госдумы внесен проект закона о ежегодных выплатах к 1 сентября. Предлагается установить ежегодную выплату в размере 21850 рублей семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет), которые обучаются по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Но этот закон официально не принят. Россияне с детьми получали единоразовую выплату к 1 сентября в 2021 году по указу Путина. В 2022 году эту выплату получили только семьи из новых регионов РФ.