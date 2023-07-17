В Екатеринбурге перекроют дороги из-за спортсменов

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Перекрытие улиц. Екатеринбург, перекрытие дороги, дпс, площадь 1905 года
Из-за соревнования по триатлону часть улиц закроют для движения автомобилистов Фото:

В Екатеринбурге 22 июля закроют движение транспорта на 15 участках в центре города. Причина — проведение соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга на официальном сайте.

«На время проведения фестиваля движение всех видов транспорт будет закрыто с 05:00 до 12:30 часов 22 июля. Также в период с 00:00 до 23:00 часов 22 июля будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, а также парковках и заездных карманах на участках указанных улиц», — говорится в сообщении мэрии.

Закрытыми для движения автомобилей будут следующие участки:

  • по улице Дзержинского от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
  • по Толмачева от проспекта Ленина до Царской;
  • по Царской от Толмачева до Дзержинского;
  • по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до 8 Марта;
  • по 8 Марта от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;
  • по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;
  • по Челюскинцев от Бориса Ельцина до Московской;
  • по Московской от Челюскинцев до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина от Московской до Татищева;
  • по нечетной стороне Татищева от Ленина до Пирогова;
  • по Пирогова от Татищева до Крауля;
  • по Крауля от Пирогова до Мельникова;
  • по Мельникова от Крауля до Репина;
  • по Репина от Мельникова до Ново-Московского тракта;
  • по четной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги.

Соревнования по триатлону Ironstar Yekaterinburg — 2023 впервые пройдут в Екатеринбурге. Фестиваль состоится 21 и 22 июля 2023 года. Горожане увидят увидеть женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.

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В Екатеринбурге 22 июля закроют движение транспорта на 15 участках в центре города. Причина — проведение соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга на официальном сайте. «На время проведения фестиваля движение всех видов транспорт будет закрыто с 05:00 до 12:30 часов 22 июля. Также в период с 00:00 до 23:00 часов 22 июля будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, а также парковках и заездных карманах на участках указанных улиц», — говорится в сообщении мэрии. Закрытыми для движения автомобилей будут следующие участки: Соревнования по триатлону Ironstar Yekaterinburg — 2023 впервые пройдут в Екатеринбурге. Фестиваль состоится 21 и 22 июля 2023 года. Горожане увидят увидеть женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.
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