В Екатеринбурге перекроют дороги из-за спортсменов

17 июля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Из-за соревнования по триатлону часть улиц закроют для движения автомобилистов Фото: Размик Закарян В Екатеринбурге 22 июля закроют движение транспорта на 15 участках в центре города. Причина — проведение соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга на официальном сайте. «На время проведения фестиваля движение всех видов транспорт будет закрыто с 05:00 до 12:30 часов 22 июля. Также в период с 00:00 до 23:00 часов 22 июля будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, а также парковках и заездных карманах на участках указанных улиц», — говорится в сообщении мэрии. Закрытыми для движения автомобилей будут следующие участки: по улице Дзержинского от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;

по Толмачева от проспекта Ленина до Царской;

по Царской от Толмачева до Дзержинского;

по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до 8 Марта;

по 8 Марта от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;

по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;

по Челюскинцев от Бориса Ельцина до Московской;

по Московской от Челюскинцев до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина от Московской до Татищева;

по нечетной стороне Татищева от Ленина до Пирогова;

по Пирогова от Татищева до Крауля;

по Крауля от Пирогова до Мельникова;

по Мельникова от Крауля до Репина;

по Репина от Мельникова до Ново-Московского тракта;

по четной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги. Соревнования по триатлону Ironstar Yekaterinburg — 2023 впервые пройдут в Екатеринбурге. Фестиваль состоится 21 и 22 июля 2023 года. Горожане увидят увидеть женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.

В Екатеринбурге 22 июля закроют движение транспорта на 15 участках в центре города. Причина — проведение соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга на официальном сайте. «На время проведения фестиваля движение всех видов транспорт будет закрыто с 05:00 до 12:30 часов 22 июля. Также в период с 00:00 до 23:00 часов 22 июля будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, а также парковках и заездных карманах на участках указанных улиц», — говорится в сообщении мэрии. Закрытыми для движения автомобилей будут следующие участки: Соревнования по триатлону Ironstar Yekaterinburg — 2023 впервые пройдут в Екатеринбурге. Фестиваль состоится 21 и 22 июля 2023 года. Горожане увидят увидеть женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.