В Екатеринбурге перекроют дороги из-за спортсменов

В Екатеринбурге 22 июля закроют движение транспорта на 15 участках в центре города. Причина — проведение соревнований по триатлону Ironstar Yekaterinburg, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга на официальном сайте.
«На время проведения фестиваля движение всех видов транспорт будет закрыто с 05:00 до 12:30 часов 22 июля. Также в период с 00:00 до 23:00 часов 22 июля будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года, а также парковках и заездных карманах на участках указанных улиц», — говорится в сообщении мэрии.
Закрытыми для движения автомобилей будут следующие участки:
- по улице Дзержинского от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
- по Толмачева от проспекта Ленина до Царской;
- по Царской от Толмачева до Дзержинского;
- по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до 8 Марта;
- по 8 Марта от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;
- по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;
- по Челюскинцев от Бориса Ельцина до Московской;
- по Московской от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- по проспекту Ленина от Московской до Татищева;
- по нечетной стороне Татищева от Ленина до Пирогова;
- по Пирогова от Татищева до Крауля;
- по Крауля от Пирогова до Мельникова;
- по Мельникова от Крауля до Репина;
- по Репина от Мельникова до Ново-Московского тракта;
- по четной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги.
Соревнования по триатлону Ironstar Yekaterinburg — 2023 впервые пройдут в Екатеринбурге. Фестиваль состоится 21 и 22 июля 2023 года. Горожане увидят увидеть женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.
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