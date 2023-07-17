В Свердловской области ветер срывает крыши домов и оставляет людей без света. Фото, видео

17 июля 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

В Сысерти из-за непогоды машины и дома получили повреждения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) часть жителей осталась без электричества из-за грозы. Также местные жители публикуют в соцсетях фотографии с последствиями сильного ветра — сорванные крыши домов, разрушенные заборы, снесенные деревья. «Несколько машин накрыло кровлей. В Сысерти на улице Орджоникидзе с многоэтажки сдуло крышу», — делится подписчик группы «Подслушано Сысерть» в соцсети «ВКонтакте». Другой подписчик сообщает, что часть города осталась без электричества. В городе сильный ветер, который ломает деревья и заборы, а по улицам льются потоки воды. Ранее в МЧС предупреждали, что в Свердловскую область идут сильные ливни. Спасатели просят свердловчан быть бдительными.

В Сысерти (Свердловская область) часть жителей осталась без электричества из-за грозы. Также местные жители публикуют в соцсетях фотографии с последствиями сильного ветра — сорванные крыши домов, разрушенные заборы, снесенные деревья. «Несколько машин накрыло кровлей. В Сысерти на улице Орджоникидзе с многоэтажки сдуло крышу», — делится подписчик группы «Подслушано Сысерть» в соцсети «ВКонтакте». Другой подписчик сообщает, что часть города осталась без электричества. В городе сильный ветер, который ломает деревья и заборы, а по улицам льются потоки воды. Ранее в МЧС предупреждали, что в Свердловскую область идут сильные ливни. Спасатели просят свердловчан быть бдительными.