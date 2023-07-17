Спасатели предупредили свердловчан о сильных ливнях

17 июля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

18 июля в Свердловской области будет пасмурно и дождливо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди. Жителям региона стоит быть бдительными, сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 18 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности», — говорится в предупреждении. Ранее URA.RU сообщало, что до 23 июля в Свердловской области средняя температура воздуха будет в пределах месячной нормы. Ожидаются осадки.

В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди. Жителям региона стоит быть бдительными, сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 18 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности», — говорится в предупреждении. Ранее URA.RU сообщало, что до 23 июля в Свердловской области средняя температура воздуха будет в пределах месячной нормы. Ожидаются осадки.