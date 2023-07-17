17 июля 2023

В Кургане распространяют фейк о выдаче просроченной колбасы погорельцам из Смолино. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александрийская ярмарка на Троицкой площади. Курган, колбаса, колбасные изделия
В соцсетях распространяли фейк о выдаче просроченных продуктов погорельцам из Кургана (архивное фото) Фото:

В Кургане в социальных сетях распространится недостоверные сведения о том, что погорельцам из микрорайона Смолино предоставили гуманитарную помощь в виде просроченной колбасы. Об этом сообщили в администрации города.

«Информация, распространяемая в сети Интернет относительно просроченных продуктов (колбасных изделий) в качестве гуманитарной помощи пострадавшим во время пожара гражданам Смолино, является недостоверной. Кроме того, по видео не предоставляется возможным определить, где и когда произведена съемка», — сообщили в мэрии.

В пресс-службе мэрии также отметили, что ранее выданные администрацией Кургана продуктовые наборы погорельцам Смолино имели длительный срок хранения. Среди них были крупы, консервы, подсолнечное масло и другие продукты. Выдача колбасных изделий в связи с ограниченным сроком действия не была предусмотрена.

Информация о том, что погорельцам из микрорайона Смолино выдается гумпомощь с просроченной колбасой и копченным мясом, распространялась в пабликах соцсети «ВКонтакте». Автор опубликовал фотографии продукции, которую якобы выдали пострадавшим жителям и грозился тем, что привлечет к этому инциденту телевидение. При этом многие курганцы не поддержали автора, усомнившись в достоверности данного факта.

В мэрии Кургана заявили о распространении фейковой информации о выдаче погорельцам просроченной колбасы
В мэрии Кургана заявили о распространении фейковой информации о выдаче погорельцам просроченной колбасы

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в социальных сетях распространится недостоверные сведения о том, что погорельцам из микрорайона Смолино предоставили гуманитарную помощь в виде просроченной колбасы. Об этом сообщили в администрации города. «Информация, распространяемая в сети Интернет относительно просроченных продуктов (колбасных изделий) в качестве гуманитарной помощи пострадавшим во время пожара гражданам Смолино, является недостоверной. Кроме того, по видео не предоставляется возможным определить, где и когда произведена съемка», — сообщили в мэрии. В пресс-службе мэрии также отметили, что ранее выданные администрацией Кургана продуктовые наборы погорельцам Смолино имели длительный срок хранения. Среди них были крупы, консервы, подсолнечное масло и другие продукты. Выдача колбасных изделий в связи с ограниченным сроком действия не была предусмотрена. Информация о том, что погорельцам из микрорайона Смолино выдается гумпомощь с просроченной колбасой и копченным мясом, распространялась в пабликах соцсети «ВКонтакте». Автор опубликовал фотографии продукции, которую якобы выдали пострадавшим жителям и грозился тем, что привлечет к этому инциденту телевидение. При этом многие курганцы не поддержали автора, усомнившись в достоверности данного факта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...