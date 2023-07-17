В Кургане распространяют фейк о выдаче просроченной колбасы погорельцам из Смолино. Скрин

18 июля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

В соцсетях распространяли фейк о выдаче просроченных продуктов погорельцам из Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в социальных сетях распространится недостоверные сведения о том, что погорельцам из микрорайона Смолино предоставили гуманитарную помощь в виде просроченной колбасы. Об этом сообщили в администрации города. «Информация, распространяемая в сети Интернет относительно просроченных продуктов (колбасных изделий) в качестве гуманитарной помощи пострадавшим во время пожара гражданам Смолино, является недостоверной. Кроме того, по видео не предоставляется возможным определить, где и когда произведена съемка», — сообщили в мэрии. В пресс-службе мэрии также отметили, что ранее выданные администрацией Кургана продуктовые наборы погорельцам Смолино имели длительный срок хранения. Среди них были крупы, консервы, подсолнечное масло и другие продукты. Выдача колбасных изделий в связи с ограниченным сроком действия не была предусмотрена. Информация о том, что погорельцам из микрорайона Смолино выдается гумпомощь с просроченной колбасой и копченным мясом, распространялась в пабликах соцсети «ВКонтакте». Автор опубликовал фотографии продукции, которую якобы выдали пострадавшим жителям и грозился тем, что привлечет к этому инциденту телевидение. При этом многие курганцы не поддержали автора, усомнившись в достоверности данного факта. В мэрии Кургана заявили о распространении фейковой информации о выдаче погорельцам просроченной колбасы Скрин: администрация города Кургана

В Кургане в социальных сетях распространится недостоверные сведения о том, что погорельцам из микрорайона Смолино предоставили гуманитарную помощь в виде просроченной колбасы. Об этом сообщили в администрации города. «Информация, распространяемая в сети Интернет относительно просроченных продуктов (колбасных изделий) в качестве гуманитарной помощи пострадавшим во время пожара гражданам Смолино, является недостоверной. Кроме того, по видео не предоставляется возможным определить, где и когда произведена съемка», — сообщили в мэрии. В пресс-службе мэрии также отметили, что ранее выданные администрацией Кургана продуктовые наборы погорельцам Смолино имели длительный срок хранения. Среди них были крупы, консервы, подсолнечное масло и другие продукты. Выдача колбасных изделий в связи с ограниченным сроком действия не была предусмотрена. Информация о том, что погорельцам из микрорайона Смолино выдается гумпомощь с просроченной колбасой и копченным мясом, распространялась в пабликах соцсети «ВКонтакте». Автор опубликовал фотографии продукции, которую якобы выдали пострадавшим жителям и грозился тем, что привлечет к этому инциденту телевидение. При этом многие курганцы не поддержали автора, усомнившись в достоверности данного факта.