Экономист Гинько рассказал, как остановить рост доллара

Экономист Гинько призвал расширить участие РФ во внешней торговле для снижения доллара

18 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Курс доллара начнет снижаться после увелечения расчета в рублях, уверен Владислав Гинько Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Доллар США перестанет расти, если Россия расширит участие во внешней торговле. Об этом URA.RU сообщил эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Чем больше рубль будет задействован в российских экспортно-импортных операциях, тем больше это будет играть в его пользу. Стратегически увеличение доли рубля во внешней торговле России способно привести к изменению многолетнего тренда на ослабление российской валюты к доллару США», — сказал Владислав Гинько. По словам эксперта, увеличение объема расчетов в рублях приостановит рост доллара. «Необходимо наращивать расчеты в рублях: уже сейчас большая часть всей внешней торговли России не обслуживается в долларах США», — добавил экономист. Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард предположил, что к концу года доллар может вырасти до 120 рублей. По его мнению, российский рынок испытывает «валютное голодание».

Доллар США перестанет расти, если Россия расширит участие во внешней торговле. Об этом URA.RU сообщил эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Чем больше рубль будет задействован в российских экспортно-импортных операциях, тем больше это будет играть в его пользу. Стратегически увеличение доли рубля во внешней торговле России способно привести к изменению многолетнего тренда на ослабление российской валюты к доллару США», — сказал Владислав Гинько. По словам эксперта, увеличение объема расчетов в рублях приостановит рост доллара. «Необходимо наращивать расчеты в рублях: уже сейчас большая часть всей внешней торговли России не обслуживается в долларах США», — добавил экономист. Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард предположил, что к концу года доллар может вырасти до 120 рублей. По его мнению, российский рынок испытывает «валютное голодание».