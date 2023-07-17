17 июля 2023

Экономист Гинько рассказал, как остановить рост доллара

Экономист Гинько призвал расширить участие РФ во внешней торговле для снижения доллара
© Служба новостей «URA.RU»
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Курс доллара начнет снижаться после увелечения расчета в рублях, уверен Владислав Гинько Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Доллар США перестанет расти, если Россия расширит участие во внешней торговле. Об этом URA.RU сообщил эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, экономист Владислав Гинько.

«Чем больше рубль будет задействован в российских экспортно-импортных операциях, тем больше это будет играть в его пользу. Стратегически увеличение доли рубля во внешней торговле России способно привести к изменению многолетнего тренда на ослабление российской валюты к доллару США», — сказал Владислав Гинько.

По словам эксперта, увеличение объема расчетов в рублях приостановит рост доллара. «Необходимо наращивать расчеты в рублях: уже сейчас большая часть всей внешней торговли России не обслуживается в долларах США», — добавил экономист.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард предположил, что к концу года доллар может вырасти до 120 рублей. По его мнению, российский рынок испытывает «валютное голодание».

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Доллар США перестанет расти, если Россия расширит участие во внешней торговле. Об этом URA.RU сообщил эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Чем больше рубль будет задействован в российских экспортно-импортных операциях, тем больше это будет играть в его пользу. Стратегически увеличение доли рубля во внешней торговле России способно привести к изменению многолетнего тренда на ослабление российской валюты к доллару США», — сказал Владислав Гинько. По словам эксперта, увеличение объема расчетов в рублях приостановит рост доллара. «Необходимо наращивать расчеты в рублях: уже сейчас большая часть всей внешней торговли России не обслуживается в долларах США», — добавил экономист. Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард предположил, что к концу года доллар может вырасти до 120 рублей. По его мнению, российский рынок испытывает «валютное голодание».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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