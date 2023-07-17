На Екатеринбург обрушились ливни и гроза. Фото

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В город пришел сильный ветер с дождем Фото:

В Екатеринбург пришла сильная гроза с ливнями, о которой ранее предупреждали в МЧС. Горожане публикуют в соцсетях фотографии стихии.

«Над городом страшные тучи. Темно, как ночью», — делится один из читателей. Сильный дождь идет во всех районах Екатеринбурга. Подписчики telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» сообщают о том, что из-за обильных осадков на улице Щербакова образовался потоп. Читатели URA.RU из Пионерского микрорайона говорят о том, что в домах на Солнечной пропало электричество. Также о непогоде сообщают жители Березовского и Сысерти — там ураганный ветер снес крышу с многоэтажки.

Сильная гроза продлится ориентировочно до 22:00 часов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegrаm-канале. Также непогода будет 18 июля. «Местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град ветер до 20 м/с», — говорится в сообщении спасателей.

В такую погоду они рекомендуют следовать важным рекомендациям:

  • в случае, если стихия застала вас на улице, срочно найти укрытие и держаться подальше от легких построек, зданий, линий электропередач
  • не нарушать требования пожарной безопасности
  • если вы дома, то закройте окна и двери, не подходите близко к электропроводке. По возможности — выключите электроприборы.
  • если вы передвигаетесь на машине, то прижмитесь к обочине и остановитесь

Над Екатеринбургом нависли черные тучи
Над Екатеринбургом нависли черные тучи
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Спасатели советуют екатеринбуржцам быть аккуратными и бдительными
Спасатели советуют екатеринбуржцам быть аккуратными и бдительными
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В Екатеринбург пришла сильная гроза с ливнями, о которой ранее предупреждали в МЧС. Горожане публикуют в соцсетях фотографии стихии. «Над городом страшные тучи. Темно, как ночью», — делится один из читателей. Сильный дождь идет во всех районах Екатеринбурга. Подписчики telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» сообщают о том, что из-за обильных осадков на улице Щербакова образовался потоп. Читатели URA.RU из Пионерского микрорайона говорят о том, что в домах на Солнечной пропало электричество. Также о непогоде сообщают жители Березовского и Сысерти — там ураганный ветер снес крышу с многоэтажки. Сильная гроза продлится ориентировочно до 22:00 часов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegrаm-канале. Также непогода будет 18 июля. «Местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град ветер до 20 м/с», — говорится в сообщении спасателей. В такую погоду они рекомендуют следовать важным рекомендациям:
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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