На Екатеринбург обрушились ливни и гроза. Фото

17 июля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

В город пришел сильный ветер с дождем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург пришла сильная гроза с ливнями, о которой ранее предупреждали в МЧС. Горожане публикуют в соцсетях фотографии стихии. «Над городом страшные тучи. Темно, как ночью», — делится один из читателей. Сильный дождь идет во всех районах Екатеринбурга. Подписчики telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» сообщают о том, что из-за обильных осадков на улице Щербакова образовался потоп. Читатели URA.RU из Пионерского микрорайона говорят о том, что в домах на Солнечной пропало электричество. Также о непогоде сообщают жители Березовского и Сысерти — там ураганный ветер снес крышу с многоэтажки. Сильная гроза продлится ориентировочно до 22:00 часов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegrаm-канале. Также непогода будет 18 июля. «Местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град ветер до 20 м/с», — говорится в сообщении спасателей. В такую погоду они рекомендуют следовать важным рекомендациям: в случае, если стихия застала вас на улице, срочно найти укрытие и держаться подальше от легких построек, зданий, линий электропередач

не нарушать требования пожарной безопасности

если вы дома, то закройте окна и двери, не подходите близко к электропроводке. По возможности — выключите электроприборы.

если вы передвигаетесь на машине, то прижмитесь к обочине и остановитесь Над Екатеринбургом нависли черные тучи Фото: читатель URA.RU Спасатели советуют екатеринбуржцам быть аккуратными и бдительными Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбург пришла сильная гроза с ливнями, о которой ранее предупреждали в МЧС. Горожане публикуют в соцсетях фотографии стихии. «Над городом страшные тучи. Темно, как ночью», — делится один из читателей. Сильный дождь идет во всех районах Екатеринбурга. Подписчики telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» сообщают о том, что из-за обильных осадков на улице Щербакова образовался потоп. Читатели URA.RU из Пионерского микрорайона говорят о том, что в домах на Солнечной пропало электричество. Также о непогоде сообщают жители Березовского и Сысерти — там ураганный ветер снес крышу с многоэтажки. Сильная гроза продлится ориентировочно до 22:00 часов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegrаm-канале. Также непогода будет 18 июля. «Местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град ветер до 20 м/с», — говорится в сообщении спасателей. В такую погоду они рекомендуют следовать важным рекомендациям: