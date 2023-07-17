DS Crew готовятся к сольному туру Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский танцевальный коллектив DS Crew, победивший на телешоу «Новые танцы», став вмиг популярным на всю страну, опубликовал новый клип. Видео «DS Crew | Technotronic — Get Up» доступно на YouTube.

«Ждали? А вот и он. Новый клип на нашем YouTube», — анонсировала команда свое видео и в других соцсетях.

За три часа ролик посмотрели более 7,1 тысячи человек. Пользователи оставили уже сотни восторженных комментариев.

Пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ в конце 2022 года. После этого они стали постоянными участниками различных праздников и фестивалей. Осенью DS Crew планирует сольный тур.