Пермские танцоры из DS Crew опубликовали новый клип. Видео

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Концерт "300 лет Перми" Эспланада. Пермь, DS Crew
DS Crew готовятся к сольному туру Фото:

Пермский танцевальный коллектив DS Crew, победивший на телешоу «Новые танцы», став вмиг популярным на всю страну, опубликовал новый клип. Видео «DS Crew | Technotronic — Get Up» доступно на YouTube.

«Ждали? А вот и он. Новый клип на нашем YouTube», — анонсировала команда свое видео и в других соцсетях.

За три часа ролик посмотрели более 7,1 тысячи человек. Пользователи оставили уже сотни восторженных комментариев.

Пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ в конце 2022 года. После этого они стали постоянными участниками различных праздников и фестивалей. Осенью DS Crew планирует сольный тур.

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Пермский танцевальный коллектив DS Crew, победивший на телешоу «Новые танцы», став вмиг популярным на всю страну, опубликовал новый клип. Видео «DS Crew | Technotronic — Get Up» доступно на YouTube. «Ждали? А вот и он. Новый клип на нашем YouTube», — анонсировала команда свое видео и в других соцсетях. За три часа ролик посмотрели более 7,1 тысячи человек. Пользователи оставили уже сотни восторженных комментариев. Пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ в конце 2022 года. После этого они стали постоянными участниками различных праздников и фестивалей. Осенью DS Crew планирует сольный тур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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