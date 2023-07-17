Глава Гумкорпуса ХМАО рассказал, как выехать из Крыма через новые регионы после взрыва моста

Глава Гумкорпуса ХМАО Логинов дал водителям инструкции по возвращению из Крыма по новым территориям

17 июля 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Глава Гумкорпуса ХМАО Эдуард Логинов дал советы тем, кто планирует вернуться из Крыма на машине через Мелитополь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту В ХМАО глава Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов рассказал, на что нужно обратить внимание россиянам, которые планируют возвращение из Крыма по сухопутной дороге через Мелитополь. В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что главное — уважительно относиться к военным на блокпостах и на дороге, а также пропускать военный транспорт. «Единственная просьба ко всем россиянам, которые едут по этой дороге — уважительно относиться к военным на блокпостах и на дороге и пропускать военный автотранспорт. Он спешит на передислокацию, в госпитали и для выполнения других задач, от которых зависит безопасность в том числе и отпускников в Крыму. Мы сейчас едем в сторону Запорожья, печаль полная с отпускниками, едут по-хамски, спешат, выходят „в лоб“ на встречку», — прокомментировал Логинов. По словам главы Гумкорпуса, сухопутная дорога через Мелитополь в хорошем состоянии. «Я сам неоднократно ездил по ней. Трасса отличная, в двух местах ремонт. Ну, и блокпосты стоят, на которых достаточно вежливые военные и росгвардейцы. Проверяют документы — и едете дальше спокойно», — добавил Логинов. Ранее URA.RU писало о депутате Корепанове из Югры, который оказался заблокированным в Крыму с семьей после взрыва Керченского моста. Он планирует возвращение через сухопутную трассу, если движение по мосту не восстановят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО глава Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов рассказал, на что нужно обратить внимание россиянам, которые планируют возвращение из Крыма по сухопутной дороге через Мелитополь. В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что главное — уважительно относиться к военным на блокпостах и на дороге, а также пропускать военный транспорт. «Единственная просьба ко всем россиянам, которые едут по этой дороге — уважительно относиться к военным на блокпостах и на дороге и пропускать военный автотранспорт. Он спешит на передислокацию, в госпитали и для выполнения других задач, от которых зависит безопасность в том числе и отпускников в Крыму. Мы сейчас едем в сторону Запорожья, печаль полная с отпускниками, едут по-хамски, спешат, выходят „в лоб“ на встречку», — прокомментировал Логинов. По словам главы Гумкорпуса, сухопутная дорога через Мелитополь в хорошем состоянии. «Я сам неоднократно ездил по ней. Трасса отличная, в двух местах ремонт. Ну, и блокпосты стоят, на которых достаточно вежливые военные и росгвардейцы. Проверяют документы — и едете дальше спокойно», — добавил Логинов. Ранее URA.RU писало о депутате Корепанове из Югры, который оказался заблокированным в Крыму с семьей после взрыва Керченского моста. Он планирует возвращение через сухопутную трассу, если движение по мосту не восстановят.