Глава Гумкорпуса ХМАО рассказал, как выехать из Крыма через новые регионы после взрыва моста

В ХМАО глава Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов рассказал, на что нужно обратить внимание россиянам, которые планируют возвращение из Крыма по сухопутной дороге через Мелитополь. В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что главное — уважительно относиться к военным на блокпостах и на дороге, а также пропускать военный транспорт.
«Единственная просьба ко всем россиянам, которые едут по этой дороге — уважительно относиться к военным на блокпостах и на дороге и пропускать военный автотранспорт. Он спешит на передислокацию, в госпитали и для выполнения других задач, от которых зависит безопасность в том числе и отпускников в Крыму. Мы сейчас едем в сторону Запорожья, печаль полная с отпускниками, едут по-хамски, спешат, выходят „в лоб“ на встречку», — прокомментировал Логинов.
По словам главы Гумкорпуса, сухопутная дорога через Мелитополь в хорошем состоянии. «Я сам неоднократно ездил по ней. Трасса отличная, в двух местах ремонт. Ну, и блокпосты стоят, на которых достаточно вежливые военные и росгвардейцы. Проверяют документы — и едете дальше спокойно», — добавил Логинов.
В ХМАО глава Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов рассказал, на что нужно обратить внимание россиянам, которые планируют возвращение из Крыма по сухопутной дороге через Мелитополь. В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что главное — уважительно относиться к военным на блокпостах и на дороге, а также пропускать военный транспорт. «Единственная просьба ко всем россиянам, которые едут по этой дороге — уважительно относиться к военным на блокпостах и на дороге и пропускать военный автотранспорт. Он спешит на передислокацию, в госпитали и для выполнения других задач, от которых зависит безопасность в том числе и отпускников в Крыму. Мы сейчас едем в сторону Запорожья, печаль полная с отпускниками, едут по-хамски, спешат, выходят „в лоб“ на встречку», — прокомментировал Логинов. По словам главы Гумкорпуса, сухопутная дорога через Мелитополь в хорошем состоянии. «Я сам неоднократно ездил по ней. Трасса отличная, в двух местах ремонт. Ну, и блокпосты стоят, на которых достаточно вежливые военные и росгвардейцы. Проверяют документы — и едете дальше спокойно», — добавил Логинов. Ранее URA.RU писало о депутате Корепанове из Югры, который оказался заблокированным в Крыму с семьей после взрыва Керченского моста. Он планирует возвращение через сухопутную трассу, если движение по мосту не восстановят.