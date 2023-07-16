Депутат из ХМАО, застрявший в Крыму из-за взрыва моста, планирует обратный путь по новым территориям

17 июля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Ханты-Мансийский депутат Корепанов после взрыва моста поедет из Крыма через Мелитополь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Депутат городской думы Ханты-Мансийска Андрей Корепанов, оказавшийся заблокированным в Крыму после взрыва Керченского моста, планирует обратную дорогу через новые территории. Он рассказал журналисту URA.RU по телефону, что считает дорогу через Мелитополь безопасной, и воспользуется ей, если в течение недели движение по мосту не восстановят хотя бы частично. «Если до нашего возвращения на мосту не запустят реверсивное движение и будут проблемы с паромом, поедем через Мелитополь. Линия фронта проходит в 150-200 километрах от дороги, я ездил там, когда развозил гумпомощь. Дорога безопасная, но мы не планируем сворачивать отпуск — в планах еще посмотреть Севастополь и другие достопримечательности. Так что еще неделя у нас в запасе есть, а там, возможно и мост запустят, даже если с ограничениями», — поделился Корепанов. Корепанов добавил, что отдыхал с семьей в Бахчисарае. «О взрыве узнал через несколько часов, когда родственники оборвали телефоны — на ночь мы переключили аппараты на беззвучный режим, и все, кто знал, что мы в Крыму, конечно же, переволновались. В планах еще обязательно посетить музей обороны Севастополя, так что с возвращением мы не торопимся. Враг хочет посеять панику, но мы здесь чувствуем себя абсолютно безопасно», — добавил парламентарий. Ранее URA.RU писало о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте на Крымском мосту. В ночь на 17 июля произошло обрушение пролета в районе 145-й опоры со стороны Кубани. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в реанимации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат городской думы Ханты-Мансийска Андрей Корепанов, оказавшийся заблокированным в Крыму после взрыва Керченского моста, планирует обратную дорогу через новые территории. Он рассказал журналисту URA.RU по телефону, что считает дорогу через Мелитополь безопасной, и воспользуется ей, если в течение недели движение по мосту не восстановят хотя бы частично. «Если до нашего возвращения на мосту не запустят реверсивное движение и будут проблемы с паромом, поедем через Мелитополь. Линия фронта проходит в 150-200 километрах от дороги, я ездил там, когда развозил гумпомощь. Дорога безопасная, но мы не планируем сворачивать отпуск — в планах еще посмотреть Севастополь и другие достопримечательности. Так что еще неделя у нас в запасе есть, а там, возможно и мост запустят, даже если с ограничениями», — поделился Корепанов. Корепанов добавил, что отдыхал с семьей в Бахчисарае. «О взрыве узнал через несколько часов, когда родственники оборвали телефоны — на ночь мы переключили аппараты на беззвучный режим, и все, кто знал, что мы в Крыму, конечно же, переволновались. В планах еще обязательно посетить музей обороны Севастополя, так что с возвращением мы не торопимся. Враг хочет посеять панику, но мы здесь чувствуем себя абсолютно безопасно», — добавил парламентарий. Ранее URA.RU писало о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте на Крымском мосту. В ночь на 17 июля произошло обрушение пролета в районе 145-й опоры со стороны Кубани. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в реанимации.