Россия полностью импортозаместит все продукты питания

17 июля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Российские продукты займут место зарубежных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Россия готова полностью импортозаместить все необходимые продукты питания. Это крупа, мука, детское питание, консервы, соки, мясо, молоко, орехи, ягоды, продукты переработки овощей и фруктов, а также целый ряд других важных товаров. Так эксперты URA.RU комментируют итоги совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьеров 17 июля. Производство российских органических продуктов растет в среднем на 8-10% ежегодно. «Спрос на натуральные продукты есть в России и за рубежом, потребители все чаще стараются выбирать здоровое питание для себя и для своих близких, а предприниматели активнее используют передовые технологии в агропромышленном комплексе. Снижается также нагрузка на окружающую среду. Появляется дополнительный стимул развития удаленных сельских территорий, где проще выращивать органическую продукцию, в том числе без минеральных удобрений и средств защиты растений», — считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия готова развивать собственное производство на фоне зарубежных ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства подчеркнул, что в стране была специально утверждена Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года. Согласно документу, производство российской органической продукции для реализации конечным потребителям внутри РФ (без учета потребления внутри отрасли) в 2021 году составило 9,2 млрд рублей. В том числе: консервированная продукция, соки и другая продукция переработки овощей, фруктов, зерновых и зернобобовых (консервированный горошек и кукуруза) — 1 млрд рублей;

крупа, мука, хлопья— 1,8 млрд рублей;

детское питание — 1,1 млрд рублей;

молочная продукция — 1,4 млрд рублей;

питьевое молоко — 1,3 млрд рублей;

мясная продукция — 1 млрд рублей;

алкогольная продукция — 0,6 млрд рублей;

овощи и фрукты — 0,6 млрд рублей;

продукция пищевых лесных ресурсов — 0,3 млрд рублей;

другая органическая продукция — около 0,1 млрд рублей. По состоянию на апрель 2022 году в России работают 111 производителей органической продукции, получивших российские сертификаты соответствия. Из них 20 компаний имеют двойную сертификацию — российский сертификат соответствия, а также иностранный сертификат соответствия, 62 производителя органической продукции обладают только иностранными сертификатами соответствия, то есть имеют право экспортировать продукцию, признанную органической в странах-импортерах. Статья по теме Путин перезапустил программу импортозамещения в России По словам исполнительного директора Плодоовощного союза Андрея Казакова, Россия готова импортозаместить все необходимые продукты. «Есть все варианты для полного импортозамещения. Это крупа, мука, детское питание, консервы, соки, мясо. Все есть. Да, есть климатические сложности, но продолжается тренд на востребованность именно в качественных и правильных продуктах. Я думаю, что он сохранится, и поэтому правительство и премьер-министр лично уделяют этому столько внимания. Речь идет об импортозамещении, с которым страна успешно может справиться», — считает эксперт. Президент РФ Владимир Путин запустил пересборку программы импортозамещения в России. Начал он с госкомпании, от деятельности которой зависит производство продуктов. Глава государства дал понять, что инвестиции в АПК, предоставление рассрочки — это то, что поддержит сельхозпроизводителей и позволит быстрее заменить зарубежную технику и оборудование на отечественные аналоги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия готова полностью импортозаместить все необходимые продукты питания. Это крупа, мука, детское питание, консервы, соки, мясо, молоко, орехи, ягоды, продукты переработки овощей и фруктов, а также целый ряд других важных товаров. Так эксперты URA.RU комментируют итоги совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьеров 17 июля. Производство российских органических продуктов растет в среднем на 8-10% ежегодно. «Спрос на натуральные продукты есть в России и за рубежом, потребители все чаще стараются выбирать здоровое питание для себя и для своих близких, а предприниматели активнее используют передовые технологии в агропромышленном комплексе. Снижается также нагрузка на окружающую среду. Появляется дополнительный стимул развития удаленных сельских территорий, где проще выращивать органическую продукцию, в том числе без минеральных удобрений и средств защиты растений», — считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что в стране была специально утверждена Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года. Согласно документу, производство российской органической продукции для реализации конечным потребителям внутри РФ (без учета потребления внутри отрасли) в 2021 году составило 9,2 млрд рублей. В том числе: По состоянию на апрель 2022 году в России работают 111 производителей органической продукции, получивших российские сертификаты соответствия. Из них 20 компаний имеют двойную сертификацию — российский сертификат соответствия, а также иностранный сертификат соответствия, 62 производителя органической продукции обладают только иностранными сертификатами соответствия, то есть имеют право экспортировать продукцию, признанную органической в странах-импортерах. По словам исполнительного директора Плодоовощного союза Андрея Казакова, Россия готова импортозаместить все необходимые продукты. «Есть все варианты для полного импортозамещения. Это крупа, мука, детское питание, консервы, соки, мясо. Все есть. Да, есть климатические сложности, но продолжается тренд на востребованность именно в качественных и правильных продуктах. Я думаю, что он сохранится, и поэтому правительство и премьер-министр лично уделяют этому столько внимания. Речь идет об импортозамещении, с которым страна успешно может справиться», — считает эксперт. Президент РФ Владимир Путин запустил пересборку программы импортозамещения в России. Начал он с госкомпании, от деятельности которой зависит производство продуктов. Глава государства дал понять, что инвестиции в АПК, предоставление рассрочки — это то, что поддержит сельхозпроизводителей и позволит быстрее заменить зарубежную технику и оборудование на отечественные аналоги.