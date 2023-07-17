Навка впервые встретилась с Костомаровым после его болезни

Татьяна Навка сообщила о встрече с Романом Костомаровым в своих соцсетях
новость из сюжетаПроблемы со здоровьем у Романа Костомарова
Фигуристка Татьяна Навка увиделась с бывшим партнером по фигурному катанию Романом Костомаровым. Об этом сообщила спортсменка в соцсетях.
«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была увидеть их с Оксаной у нас дома», — заявила Навка. Свое заявление она опубликовала на странице Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее фигурист был выписан из больницы, где пролежал полгода. Ему из-за некроза ампутировали ступни и кисти, передает
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