Навка впервые встретилась с Костомаровым после его болезни

17 июля 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Татьяна Навка сообщила о встрече с Романом Костомаровым в своих соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигуристка Татьяна Навка увиделась с бывшим партнером по фигурному катанию Романом Костомаровым. Об этом сообщила спортсменка в соцсетях. «Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была увидеть их с Оксаной у нас дома», — заявила Навка. Свое заявление она опубликовала на странице Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее фигурист был выписан из больницы, где пролежал полгода. Ему из-за некроза ампутировали ступни и кисти, передает Sport24. В данный момент Костомаров продолжает реабилитацию дома и проводит время с семьей, передает «Дни.ру».

Фигуристка Татьяна Навка увиделась с бывшим партнером по фигурному катанию Романом Костомаровым. Об этом сообщила спортсменка в соцсетях. «Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была увидеть их с Оксаной у нас дома», — заявила Навка. Свое заявление она опубликовала на странице Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее фигурист был выписан из больницы, где пролежал полгода. Ему из-за некроза ампутировали ступни и кисти, передает Sport24. В данный момент Костомаров продолжает реабилитацию дома и проводит время с семьей, передает «Дни.ру».