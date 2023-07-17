Навка впервые встретилась с Костомаровым после его болезни

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Ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» в КРК «Уралец». Екатеринбург, навка татьяна
Татьяна Навка сообщила о встрече с Романом Костомаровым в своих соцсетях Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигуристка Татьяна Навка увиделась с бывшим партнером по фигурному катанию Романом Костомаровым. Об этом сообщила спортсменка в соцсетях.

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была увидеть их с Оксаной у нас дома», — заявила Навка. Свое заявление она опубликовала на странице Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее фигурист был выписан из больницы, где пролежал полгода. Ему из-за некроза ампутировали ступни и кисти, передает Sport24. В данный момент Костомаров продолжает реабилитацию дома и проводит время с семьей, передает «Дни.ру».

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Фигуристка Татьяна Навка увиделась с бывшим партнером по фигурному катанию Романом Костомаровым. Об этом сообщила спортсменка в соцсетях. «Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была увидеть их с Оксаной у нас дома», — заявила Навка. Свое заявление она опубликовала на странице Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее фигурист был выписан из больницы, где пролежал полгода. Ему из-за некроза ампутировали ступни и кисти, передает Sport24. В данный момент Костомаров продолжает реабилитацию дома и проводит время с семьей, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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