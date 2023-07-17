17 июля 2023
16 июля 2023

Посетителю курганского аэропорта пришлось оказать экстренную помощь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, багаж, сумки, отпуск, споттинг, пассажиры, отъезд, приезд, убыль населения
Посетителю аэропорта стало плохо, сообщил очевидец Фото:

Один из посетителей повалился на пол в зале ожидания, после чего ему на помощь поспешили сотрудники курганского аэропорта. Об этом рассказал очевидец.

«Прямо сейчас оказывают помощь человеку. Кажется, он упал. Никто из ожидающих не слышал никаких подозрительных звуков», — сообщение анонимного подписчика опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган».

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу аэропорта. Информация будет дополнена после получения ответа.

Мужчине оказали первую помощь сотрудники аэропорта
Мужчине оказали первую помощь сотрудники аэропорта
Фото:

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Один из посетителей повалился на пол в зале ожидания, после чего ему на помощь поспешили сотрудники курганского аэропорта. Об этом рассказал очевидец. «Прямо сейчас оказывают помощь человеку. Кажется, он упал. Никто из ожидающих не слышал никаких подозрительных звуков», — сообщение анонимного подписчика опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган». Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу аэропорта. Информация будет дополнена после получения ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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