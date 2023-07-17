Посетителю курганского аэропорта пришлось оказать экстренную помощь. Фото

18 июля 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Посетителю аэропорта стало плохо, сообщил очевидец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из посетителей повалился на пол в зале ожидания, после чего ему на помощь поспешили сотрудники курганского аэропорта. Об этом рассказал очевидец. «Прямо сейчас оказывают помощь человеку. Кажется, он упал. Никто из ожидающих не слышал никаких подозрительных звуков», — сообщение анонимного подписчика опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган». Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу аэропорта. Информация будет дополнена после получения ответа. Мужчине оказали первую помощь сотрудники аэропорта Фото: telegram-канал «Короче, Курган»

Один из посетителей повалился на пол в зале ожидания, после чего ему на помощь поспешили сотрудники курганского аэропорта. Об этом рассказал очевидец. «Прямо сейчас оказывают помощь человеку. Кажется, он упал. Никто из ожидающих не слышал никаких подозрительных звуков», — сообщение анонимного подписчика опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган». Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу аэропорта. Информация будет дополнена после получения ответа.