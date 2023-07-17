17 июля 2023
16 июля 2023

Жителям ЯНАО рассказали, как не отравиться грибами

Роспотребнадзор ЯНАО опубликовал рекомендации о профилактике отравления грибами
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Домашние заготовки могут вызвать смертельно-опасное заболевание ботулизм Фото:

Жителям ЯНАО напомнили об опасных последствиях употребления в пищу незнакомых и сомнительных грибов, а также рассказали о смертельном заболевании, которое могут вызвать консервы. Рекомендации по профилактике отравлений опубликовал окружной Роспотребнадзор.

«Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. Профилактика отравлений: собирайте только хорошо знакомые, не испорченные, молодые особи; не срезайте их у дорог, возле промышленных предприятий, на свалках; при возникновении сомнений лучше отказаться от находки и даже не брать ее в руки; не покупайте на стихийных рынках; не экспериментируйте с кулинарными рецептами» — сообщается на сайте ведомства.

Также Роспотребнадзор информирует жителей региона о том, что домашние заготовки могут быть причиной опасного заболевания, которое приводит к летальному исходу в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью — ботулизма. Возбудители болезни широко распространены в природе. Из воды и почвы они попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке. Так как споры живут только при отсутствии кислорода, ведомство рекомендует заготавливать грибы исключительно в открытой для доступа воздуха таре.

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Жителям ЯНАО напомнили об опасных последствиях употребления в пищу незнакомых и сомнительных грибов, а также рассказали о смертельном заболевании, которое могут вызвать консервы. Рекомендации по профилактике отравлений опубликовал окружной Роспотребнадзор. «Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. Профилактика отравлений: собирайте только хорошо знакомые, не испорченные, молодые особи; не срезайте их у дорог, возле промышленных предприятий, на свалках; при возникновении сомнений лучше отказаться от находки и даже не брать ее в руки; не покупайте на стихийных рынках; не экспериментируйте с кулинарными рецептами» — сообщается на сайте ведомства. Также Роспотребнадзор информирует жителей региона о том, что домашние заготовки могут быть причиной опасного заболевания, которое приводит к летальному исходу в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью — ботулизма. Возбудители болезни широко распространены в природе. Из воды и почвы они попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке. Так как споры живут только при отсутствии кислорода, ведомство рекомендует заготавливать грибы исключительно в открытой для доступа воздуха таре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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