17 июля 2023

В Екатеринбурге отменили рейс в Турцию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково. Пермь, взлет самолета, авиация, boeing 767-300, авиасообщение
В Кольцово отменили вылет самолета Corendon Airlines (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге отменили вылет самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция). Об этом следует из онлайн-табло на сайте екатеринбургского аэропорта.

«Рейс ХС-8602 Екатеринбург-Анталья отменен. Самолет принадлежит авиакомпании Corendon Airlines», — указано на сайте Кольцово.

Лайнер из уральской столицы должен был вылететь 18 июля в 17:35 и приземлиться в Анталье в 21:00. Точная причина отмены рейса на сайте Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, ответ на момент публикации новости не поступил.

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В Екатеринбурге отменили вылет самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция). Об этом следует из онлайн-табло на сайте екатеринбургского аэропорта. «Рейс ХС-8602 Екатеринбург-Анталья отменен. Самолет принадлежит авиакомпании Corendon Airlines», — указано на сайте Кольцово. Лайнер из уральской столицы должен был вылететь 18 июля в 17:35 и приземлиться в Анталье в 21:00. Точная причина отмены рейса на сайте Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, ответ на момент публикации новости не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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