В Кольцово отменили вылет самолета Corendon Airlines (архивное фото)
В Екатеринбурге отменили вылет самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция). Об этом следует из онлайн-табло на сайте екатеринбургского аэропорта.
«Рейс ХС-8602 Екатеринбург-Анталья отменен. Самолет принадлежит авиакомпании Corendon Airlines», — указано на сайте Кольцово.
Лайнер из уральской столицы должен был вылететь 18 июля в 17:35 и приземлиться в Анталье в 21:00. Точная причина отмены рейса на сайте Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, ответ на момент публикации новости не поступил.
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