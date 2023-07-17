17 июля 2023

К челябинскому губернатору Текслеру приехал мэр Ясиноватой

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Челябинск
Дмитрий Шевченко стал участником конференции ЕР в Челябинске Фото:

Мэр города Ясиноватой (ДНР) Дмитрий Шевченко приехал на конференцию челябинского регионального отделения «Единой России». Он принял участие в мероприятии, которое 18 июля проводит губернатор, лидер областной организации ЕР Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU.

«Наши аплодисменты не только в ваш адрес. Они адресованы всем жителям Ясиноватой. Мы понимаем, в какой непростой ситуации живет и работает город. Когда придет победа, мы с вами в Ясиноватой проведем совместное заседание партии „Единая Россия“. И отметим это долгожданный день», — обратился к нему глава региона.

Ясиноватая, наряду с Волновахой, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов Донецкой Народной Республики. Южный Урал помогает им с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.

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Мэр города Ясиноватой (ДНР) Дмитрий Шевченко приехал на конференцию челябинского регионального отделения «Единой России». Он принял участие в мероприятии, которое 18 июля проводит губернатор, лидер областной организации ЕР Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU. «Наши аплодисменты не только в ваш адрес. Они адресованы всем жителям Ясиноватой. Мы понимаем, в какой непростой ситуации живет и работает город. Когда придет победа, мы с вами в Ясиноватой проведем совместное заседание партии „Единая Россия“. И отметим это долгожданный день», — обратился к нему глава региона. Ясиноватая, наряду с Волновахой, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов Донецкой Народной Республики. Южный Урал помогает им с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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