К челябинскому губернатору Текслеру приехал мэр Ясиноватой

18 июля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Шевченко стал участником конференции ЕР в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр города Ясиноватой (ДНР) Дмитрий Шевченко приехал на конференцию челябинского регионального отделения «Единой России». Он принял участие в мероприятии, которое 18 июля проводит губернатор, лидер областной организации ЕР Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU. «Наши аплодисменты не только в ваш адрес. Они адресованы всем жителям Ясиноватой. Мы понимаем, в какой непростой ситуации живет и работает город. Когда придет победа, мы с вами в Ясиноватой проведем совместное заседание партии „Единая Россия“. И отметим это долгожданный день», — обратился к нему глава региона. Ясиноватая, наряду с Волновахой, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов Донецкой Народной Республики. Южный Урал помогает им с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.

Мэр города Ясиноватой (ДНР) Дмитрий Шевченко приехал на конференцию челябинского регионального отделения «Единой России». Он принял участие в мероприятии, которое 18 июля проводит губернатор, лидер областной организации ЕР Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU. «Наши аплодисменты не только в ваш адрес. Они адресованы всем жителям Ясиноватой. Мы понимаем, в какой непростой ситуации живет и работает город. Когда придет победа, мы с вами в Ясиноватой проведем совместное заседание партии „Единая Россия“. И отметим это долгожданный день», — обратился к нему глава региона. Ясиноватая, наряду с Волновахой, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов Донецкой Народной Республики. Южный Урал помогает им с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.