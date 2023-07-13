Челябинская область отправит детей из Ясиноватой и Волновахи отдохнуть на море

13 июля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Первую группу детей из ДНР отправят на отдых 17 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинская область в июле—августе на морской отдых к Черноморскому побережью отправит 200 детей из Волновахи и 560 — из Ясиноватой (ДНР). Первая группа будет отправлена на отдых 17 июля, сообщила 13 июля в социальных сетях первый вице-губернатор Ирина Гехт. «С начала летней оздоровительной кампании-2023 на побережье Черного моря оздоровились 107 детей нашего региона, из них 57 отправились в Международный детский центр „Артек“. А в июле—августе благодаря активной поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера на морской отдых к Черноморскому побережью поедут 200 детей из Волновахи и 560 — из Ясиноватой», — поделилась Гехт в своем telegram-канале. Также Гехт напомнила, Челябинская область обеспечивает отдых не только детей нашего региона, но также ребят подшефных донецких территорий — Ясиноватой и Волновахи. Всего же в Челябинской области в летних лагерях в первый месяц лета отдохнули 113 909 детей. В это время в регионе действовали четыре лагеря труда и отдыха и шесть палаточных лагерей. Более 85 тысяч детей отдыхали при лагерях с дневным пребыванием. При этом в 65 загородных лагерях находилось более 28 тысяч детей.

Челябинская область в июле—августе на морской отдых к Черноморскому побережью отправит 200 детей из Волновахи и 560 — из Ясиноватой (ДНР). Первая группа будет отправлена на отдых 17 июля, сообщила 13 июля в социальных сетях первый вице-губернатор Ирина Гехт. «С начала летней оздоровительной кампании-2023 на побережье Черного моря оздоровились 107 детей нашего региона, из них 57 отправились в Международный детский центр „Артек“. А в июле—августе благодаря активной поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера на морской отдых к Черноморскому побережью поедут 200 детей из Волновахи и 560 — из Ясиноватой», — поделилась Гехт в своем telegram-канале. Также Гехт напомнила, Челябинская область обеспечивает отдых не только детей нашего региона, но также ребят подшефных донецких территорий — Ясиноватой и Волновахи. Всего же в Челябинской области в летних лагерях в первый месяц лета отдохнули 113 909 детей. В это время в регионе действовали четыре лагеря труда и отдыха и шесть палаточных лагерей. Более 85 тысяч детей отдыхали при лагерях с дневным пребыванием. При этом в 65 загородных лагерях находилось более 28 тысяч детей.