В челябинский вуз решил поступить герой СВО. Фото

Документы на поступление в ЮУрГУ подал кавалер орденов Мужества Кузовлев

18 июля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Кавалеру двух орденов Мужества в вузе предстоит пройти вступительные испытания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) документы для поступления подал кавалер двух орденов Мужества Андрей Кузовлев. Как сообщили в пресс-службе университета, доброволец спецоперации решил стать юристом. «В ЮУрГУ подал документы на обучение доброволец специальной военной операции Андрей Кузовлев. Абитуриент является кавалером двух орденов Мужества», — отметили в вузе. Мужчина решил поступить в Юридический институт ЮУрГУ. Он выбрал направление «Правовое обеспечение национальной безопасности» заочной формы обучения. Кузовлев является казаком в восьмом поколении. Абитуриент имеет две льготы при поступлении. Однако будет сдавать внутренние вступительные экзамены. Андрей Кузовлев является потомственным казаком Фото: пресс-служба ЮУрГУ

В Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) документы для поступления подал кавалер двух орденов Мужества Андрей Кузовлев. Как сообщили в пресс-службе университета, доброволец спецоперации решил стать юристом. «В ЮУрГУ подал документы на обучение доброволец специальной военной операции Андрей Кузовлев. Абитуриент является кавалером двух орденов Мужества», — отметили в вузе. Мужчина решил поступить в Юридический институт ЮУрГУ. Он выбрал направление «Правовое обеспечение национальной безопасности» заочной формы обучения. Кузовлев является казаком в восьмом поколении. Абитуриент имеет две льготы при поступлении. Однако будет сдавать внутренние вступительные экзамены.