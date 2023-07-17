17 июля 2023

В челябинский вуз решил поступить герой СВО. Фото

Документы на поступление в ЮУрГУ подал кавалер орденов Мужества Кузовлев
© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, скульптура, юургу, главный корпус юургу, студент
Кавалеру двух орденов Мужества в вузе предстоит пройти вступительные испытания Фото:

В Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) документы для поступления подал кавалер двух орденов Мужества Андрей Кузовлев. Как сообщили в пресс-службе университета, доброволец спецоперации решил стать юристом.

«В ЮУрГУ подал документы на обучение доброволец специальной военной операции Андрей Кузовлев. Абитуриент является кавалером двух орденов Мужества», — отметили в вузе.

Мужчина решил поступить в Юридический институт ЮУрГУ. Он выбрал направление «Правовое обеспечение национальной безопасности» заочной формы обучения.

Кузовлев является казаком в восьмом поколении. Абитуриент имеет две льготы при поступлении. Однако будет сдавать внутренние вступительные экзамены.

Андрей Кузовлев является потомственным казаком
Андрей Кузовлев является потомственным казаком
Фото:

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В Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) документы для поступления подал кавалер двух орденов Мужества Андрей Кузовлев. Как сообщили в пресс-службе университета, доброволец спецоперации решил стать юристом. «В ЮУрГУ подал документы на обучение доброволец специальной военной операции Андрей Кузовлев. Абитуриент является кавалером двух орденов Мужества», — отметили в вузе. Мужчина решил поступить в Юридический институт ЮУрГУ. Он выбрал направление «Правовое обеспечение национальной безопасности» заочной формы обучения. Кузовлев является казаком в восьмом поколении. Абитуриент имеет две льготы при поступлении. Однако будет сдавать внутренние вступительные экзамены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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