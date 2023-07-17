В Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) документы для поступления подал кавалер двух орденов Мужества Андрей Кузовлев. Как сообщили в пресс-службе университета, доброволец спецоперации решил стать юристом.
«В ЮУрГУ подал документы на обучение доброволец специальной военной операции Андрей Кузовлев. Абитуриент является кавалером двух орденов Мужества», — отметили в вузе.
Мужчина решил поступить в Юридический институт ЮУрГУ. Он выбрал направление «Правовое обеспечение национальной безопасности» заочной формы обучения.
Кузовлев является казаком в восьмом поколении. Абитуриент имеет две льготы при поступлении. Однако будет сдавать внутренние вступительные экзамены.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.