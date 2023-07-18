Глава парламента Крыма призвал отомстить за теракт на мосту ударами по Киеву

России уже нечего стесняться, заявил Владимир Константинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту

В ответ на теракт на Крымском мосту нужно нанести удары по мостам через Днепр. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нужно нанести удары по мостам через Днепр. Нужно наносить удары, если, конечно, есть такая техническая возможность», — сказал Константинов РИА Новости. Он отметил, что все возможные линии украинской стороной пройдены и России уже нечего стесняться.

По словам Константинова, речь должна идти об ударах по Киеву, поскольку в нем начинаются коммуникации и поставки вооружений. Поэтому инфраструктура Украины должна быть законной целью РФ.

Ранее на Крымском мосту был совершен теракт. В результате погибли два человека и пострадал ребенок. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на атаку Крымского моста. Он отметил, что Минобороны РФ готовит соответствующие предложения, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем.