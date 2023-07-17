СБУ признала причастность к атаке на Крымский мост: главное к 10.00 мск

СБУ взяла на себя ответственность за атаку на Крымском мосту
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
В ночь на 17 июля произошло чрезвычайное происшествие на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Согласно источникам в Службе безопасности Украины (СБУ), ЧП на Крымском мосту является «спецоперацией» военно-морских сил Украины и СБУ. URA.RU приводит актуальную информацию об инциденте к настоящему моменту.
- ЧП на Крымском мосту было «спецоперацией», проведенной военно-морскими силами Украины и СБУ. Атака на мост была осуществлена надводными дронами. Спикер ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Крымский мост является лишней конструкцией.
- Опубликованы кадры повреждений Крымского моста после чрезвычайного происшествия. На месте происшествия работают оперативные службы. Также на видео заметен наклон дорожного полотна. Опоры моста не пострадали.
- Железнодорожная часть Крымского моста не пострадала. Отмечается, что также в ближайшее время будет возобновлена работа паромной станции.
- Пострадавшей в результате ЧП 14-летней девочке ничего не угрожает, сообщили в приемном отделении больницы. Девочка была доставлена в больницу в Темрюке в Краснодарском крае.
- В Крыму планируется открытие временных пунктов размещения для туристов, где они смогут получить помощь и информацию об альтернативных маршрутах. Пункты предоставят туристам информацию о работе всех видов транспорта — автомобильного, железнодорожного и водного.
- Движение поездов на Крымском мосту возобновлено, первый поезд отправился в сторону Краснодарского края. Поезд Симферополь — Москва, который задерживался из-за ЧП на мосту в течение пяти часов, продолжил свое движение.
- Имеется вероятность, что на Крымский мост была совершена атака при помощи модернизированных военных беспилотников на водной основе. Следствие уточняет, что у опоры моста были найдены обломки водных мотоциклов, и в то время происшествия в небе над Черным морем наблюдался американский беспилотник MQ-9 Reaper.
- Туристам, которые опоздали к своим местам отдыха в Крыму, будут возвращены деньги и им не будет начисляться штраф, сообщили в Российском союзе туриндустрии. В ближайшие дни на полуостров ожидается прибытие около 20 тысяч отдыхающих.
- Власти Крыма описали схемы пассажиропотока: для автобусного сообщения предусмотрены перевозки людей электричками и автобусами, легковые автомобили могут перемещаться через аэропорт «Багерово» с посадочными талонами и сопровождением на пароме, а для грузовиков рекомендуется использование альтернативных маршрутов через новые регионы России.
- Задерживается движение шести поездов в Крым и двух поездов из Крыма, сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс». Задерживаются три поезда из Москвы, а также поезда из Волгограда, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, железнодорожные рейсы Севастополь — Москва и Симферополь — Москва.
- На данный момент свободен выезд из Керчи в Симферополь и другие города Крыма, но запрещен проезд на автоподходе к Крымскому мосту из Керчи. Автобусное сообщение из Крыма восстановлено.
- В результате ЧП на Крымском мосту произошло повреждение дорожного полотна, что привело к его временному закрытию, есть два погибших и пострадавшая. Железнодорожное движение возобновлено.
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