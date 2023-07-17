Губернатор Шумков дал новое поручение чиновникам из курганского округа

Курганский губернатор Шумков поручил чиновникам контролировать ремонт школ

18 июля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Шумков передал контроль за ремонтов школ курганским чиновникам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил исполняющей обязанности главы Белозерского округа Татьяне Богдановой контролировать капремонт школ. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Готовим к капремонту школу в самом Белозерском. Хотим сделать там и стадион. Попросил исполняющую обязанности главы округа Татьяну Богданову почаще бывать на этих объектах, контролировать качество работ», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что в Белозерском округе идет капитальный ремонт дорог и нескольких школ. Как указано в посте губернатора, ремонтируют Светлодольскую, Памятинскую, Стеклозаводскую и Ягодинскую школы. Между тем, также идет работы и по капремонту поликлиники и музея. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков анонсировал ремонт самых протяженных улиц в Частоозерье. Проект реконструкций будет выставлен на торги в 2024 году.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил исполняющей обязанности главы Белозерского округа Татьяне Богдановой контролировать капремонт школ. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Готовим к капремонту школу в самом Белозерском. Хотим сделать там и стадион. Попросил исполняющую обязанности главы округа Татьяну Богданову почаще бывать на этих объектах, контролировать качество работ», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что в Белозерском округе идет капитальный ремонт дорог и нескольких школ. Как указано в посте губернатора, ремонтируют Светлодольскую, Памятинскую, Стеклозаводскую и Ягодинскую школы. Между тем, также идет работы и по капремонту поликлиники и музея. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков анонсировал ремонт самых протяженных улиц в Частоозерье. Проект реконструкций будет выставлен на торги в 2024 году.