17 июля 2023

Губернатор Шумков дал новое поручение чиновникам из курганского округа

Курганский губернатор Шумков поручил чиновникам контролировать ремонт школ
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган , шумков вадим
Шумков передал контроль за ремонтов школ курганским чиновникам (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил исполняющей обязанности главы Белозерского округа Татьяне Богдановой контролировать капремонт школ. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Готовим к капремонту школу в самом Белозерском. Хотим сделать там и стадион. Попросил исполняющую обязанности главы округа Татьяну Богданову почаще бывать на этих объектах, контролировать качество работ», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что в Белозерском округе идет капитальный ремонт дорог и нескольких школ. Как указано в посте губернатора, ремонтируют Светлодольскую, Памятинскую, Стеклозаводскую и Ягодинскую школы. Между тем, также идет работы и по капремонту поликлиники и музея.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков анонсировал ремонт самых протяженных улиц в Частоозерье. Проект реконструкций будет выставлен на торги в 2024 году.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил исполняющей обязанности главы Белозерского округа Татьяне Богдановой контролировать капремонт школ. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Готовим к капремонту школу в самом Белозерском. Хотим сделать там и стадион. Попросил исполняющую обязанности главы округа Татьяну Богданову почаще бывать на этих объектах, контролировать качество работ», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что в Белозерском округе идет капитальный ремонт дорог и нескольких школ. Как указано в посте губернатора, ремонтируют Светлодольскую, Памятинскую, Стеклозаводскую и Ягодинскую школы. Между тем, также идет работы и по капремонту поликлиники и музея. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков анонсировал ремонт самых протяженных улиц в Частоозерье. Проект реконструкций будет выставлен на торги в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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