В Кургане проверили воду после масштабного отключения

18 июля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

В Кургане провели качество воды после отключения очистных сооружений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане проверили исследование качества воды после полного отключения Арбинских очистных сооружений. Анализы показали, что вода соответствует требованиям СанПиН. Об этом сообщили в компании АО «Водный Союз». «После остановки очистных сооружений водопровода „Арбинка“ аккредитованная лаборатория „Водного Союза“ провела исследования качества воды в Кургане. Пробы были взяты с 17 контрольных точек. По результатам исследований вода в 16-ти из них соответствует требованиям СанПиН», — сообща пресс-служба ресурсоснабжающей организации в telegram-канале. В «Водном Союзе» отметили, что анализы, взятые в микрорайоне Рябково после дополнительной промывки системы водоснабжения, будут готовы днем 19 июля. До этого момента использовать водопроводную воду в микрорайоне можно только для технических нужд. Ранее URA.RU писало, что в Кургане для реконструкции очистных сооружений отключали воду на два дня. Помимо областного центра без воды оставались микрорайоны города Путейский, Черемухово, Тополя, село Кетово и рабочий поселок Новый Мир. Отключение водоснабжения проходило 14—15 июля. Также сообщалось, что в Кургане с 18 июля горячую воду вернут в 224 дома. Об этом сообщали в ПАО «КГК».

В Кургане проверили исследование качества воды после полного отключения Арбинских очистных сооружений. Анализы показали, что вода соответствует требованиям СанПиН. Об этом сообщили в компании АО «Водный Союз». «После остановки очистных сооружений водопровода „Арбинка“ аккредитованная лаборатория „Водного Союза“ провела исследования качества воды в Кургане. Пробы были взяты с 17 контрольных точек. По результатам исследований вода в 16-ти из них соответствует требованиям СанПиН», — сообща пресс-служба ресурсоснабжающей организации в telegram-канале. В «Водном Союзе» отметили, что анализы, взятые в микрорайоне Рябково после дополнительной промывки системы водоснабжения, будут готовы днем 19 июля. До этого момента использовать водопроводную воду в микрорайоне можно только для технических нужд. Ранее URA.RU писало, что в Кургане для реконструкции очистных сооружений отключали воду на два дня. Помимо областного центра без воды оставались микрорайоны города Путейский, Черемухово, Тополя, село Кетово и рабочий поселок Новый Мир. Отключение водоснабжения проходило 14—15 июля. Также сообщалось, что в Кургане с 18 июля горячую воду вернут в 224 дома. Об этом сообщали в ПАО «КГК».