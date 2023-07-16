В Кургане горячую воду вернут в сотни домов. Список

17 июля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Горячую воду включат в 224 домах Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане 18 июля горячую воду включат в 224 многоквартирных жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания» (КГК). «Подачу горячего водоснабжения 18 июля возобновят в зданиях в районах Энергетики, Западный, Бульвар Солнечный, Шевелевка, КЗКТ, Детский мир и частично по улице Коли Мяготина. Вода вернется в дома, которые были подготовлены к приему ресурса обслуживающими организациями», — передает радио «За облаками» со ссылкой на ПАО «КГК». Также сообщается, что в оставшихся районах центральной части города горячая вода поступит до конца июля после устранения дефектов на участке основной тепломагистрали по улице Пушкина. В домах с подогревателями горячее водоснабжение планируют вернуть до 15 августа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане горячую воду на месяц отключили в 500 жилых домах. Это было необходимо для ремонта трубопроводов тепловых сетей и проведения гидравлических испытаний. Список домов, в которых 18 июля включат горячую воду: Артема 35;

Бажова 112, 114, 67, 71;

Бульвар Солнечный 1, 4, 5, 13, 14/1, 17, 16А, 16, 15к.2, 15к.6, 9, 10, 11;

Войкова 19, 21, 23, 28, 24;

Галкинская 71, 49а, 37;

Дружбы 6, 8;

Зорге 15, 46;

Интернациональная 21;

Коли Мяготина 32, 36, 57, 61, 65, 69, 42, 42а, 44а, 44, 46, 48, 50, 58, 62, 64, 66а, 66, 68, 70, 72;

Кремлева 2, 3, 4а, 6, 6а, 7, 8, 10;

Красномаячная 49, 64, 28, 50;

Криволапова 52, 48А, 50, 12, 10, 7, 13а, 28;

Карельцева 119;

Конституции 31, 36А, 40, 38А, 46, 48, 50А, 50, 42, 34, 36, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 63, 65, 61, 55, 57, 59, 67, 69А, 71, 73, 56В, 62А, 66, 64А, 62, 58, 58А;

Краснодонская 1А, 2, 4, 15, 17, 19, 6, 8, 10, 12, 21, 14, 23, 25, 25А, 31;

Куртамышская 18, 20, 11, 13, 22;

Линейная 4;

Невежина 4, 6а, 18, 13, 15, 17;

Победы 3, 4, 9, 11;

Профсоюзная 5А, 4а, 4, 5а к.1;

Песчаный 7;

Пушкина 24, 45, 53, 55, 51, 47, 49, 43, 49а, 67, 69, 65, 71;

Радионова 16, 18А, 18/, 22, 20, 12, 14;

Свердлова 1, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24;

Сергея Васильева 1, 6;

Сухэ-Батора 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16;

Спартака 3;

Техническая 10, 12, 12А, 14, 1, 2, 5, 6, 7, 9;

Тельмана 2, 16;

Югова 2, 5, 4;

Юргамышская 4;

4-я Больничная 5, 8, 10;

1 Мая 10, 15, 11а, 11б, 13а, 13, 11, 17, 6, 8, 21, 19.

В Кургане 18 июля горячую воду включат в 224 многоквартирных жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания» (КГК). «Подачу горячего водоснабжения 18 июля возобновят в зданиях в районах Энергетики, Западный, Бульвар Солнечный, Шевелевка, КЗКТ, Детский мир и частично по улице Коли Мяготина. Вода вернется в дома, которые были подготовлены к приему ресурса обслуживающими организациями», — передает радио «За облаками» со ссылкой на ПАО «КГК». Также сообщается, что в оставшихся районах центральной части города горячая вода поступит до конца июля после устранения дефектов на участке основной тепломагистрали по улице Пушкина. В домах с подогревателями горячее водоснабжение планируют вернуть до 15 августа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане горячую воду на месяц отключили в 500 жилых домах. Это было необходимо для ремонта трубопроводов тепловых сетей и проведения гидравлических испытаний. Список домов, в которых 18 июля включат горячую воду: