Школа в Нижней Туре заплатит 40 тысяч рублей ученику, которого ровесник избил на перемене

Родителей хулигана наказывать не стали, вместо них компенсацию выплатит школа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школу в Нижней Туре (Свердловская область) обязали выплатить 40 тысяч рублей за драку, которая произошла между школьниками в стенах учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«В октябре прошлого года между учащимися младших классов школы №3 в Нижней Туре, назовем их условно Борис и Геннадий, произошел конфликт. Во время перемены в общем коридоре Геннадий подошел к Борису и начал душить, после чего толкнул одноклассника. Борис ударился о стену», — поясняют представители суда. Чуть позже нарушитель порядка еще раз пристал к мальчику — вывернул ему руки и ударил по спине.

Позже ребенок рассказал родителям о конфликте, у него зафиксировали кровоподтеки на скулах, предплечье и груди. Отец мальчика подал иск в суд на «Среднюю общеобразовательную школу № 3» и на родителей хулигана. «Истец просил взыскать компенсацию морального вреда со школы в размере 50 тысяч рублей, и с законных представителей несовершеннолетнего Ирины и Юрия Ж. — 50 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Однако суд решил, что семье школа может компенсировать лишь 20 тысяч рублей, а родители обидчика — 10 тысяч. Отец пострадавшего не согласился с таким решением и обжаловал его. В результате Свердловский областной суд возложил выплату компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей на школу, потому что драка произошла в ее стенах. Родителей напавшего мальчика от моральной компенсации освободили.